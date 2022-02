Réchauffement climatique : ce qu'il faut retenir du dernier rapport alarmant du Giec

Un manque de leadership "criminel" des dirigeants mondiaux dans la lutte contre le réchauffement. Voici les mots utilisés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres suite à la publication du GIEC ce lundi 28 février.

Ce rapport scientifique décrit la "souffrance" de l'humanité frappée par les catastrophes. Antonio Guterres pointe du doigt une "abdication de leadership criminelle". Dans ce rapport, on apprend notamment qu'environ un milliard de personnes pourraient vivre dans des zones côtières menacées par la montée des eaux d'ici 2050.

Par ailleurs, ce sont entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui sont déjà "très vulnérables" aux impacts du réchauffement climatique. Soit près de la moitié des habitants de la planète. Cette vulnérabilité diffère selon les régions.

Par exemple, il y a un réel danger les zones côtières sont particulièrement ciblées. En 2050, un milliard de personnes pourraient vivre dans des zones côtières menacées par la montée des eaux. Un danger causé par une concentration des personnes sur cette zone. Le Giec précise que 11% de la population vivaient dans des zones côtières basses en 2020.

Des conséquences sur le moral

Le réchauffement d'environ +1,1°C en moyenne depuis l'ère préindustrielle a déjà contribué au déclin des espèces et à l'extinction de certaines, à l'augmentation des maladies transmises par les moustiques, à plus de morts causées par la chaleur et la sécheresse, à une perte de récoltes agricoles et de la pêche.

Mais le rapport met en avant que ces données ont aussi des conséquences sur la santé des populations, physique et mentale. "L'augmentation des extrêmes météorologiques et climatiques a conduit à des impacts irréversibles" sur les sociétés humaines et la nature, conclut le Giec.

Dans les années qui arrivent les impacts vont s'accroître selon le rapport. Une extinction possible de 3 à 14% des espèces terrestres à +1,5°C, des "milliards" de personnes supplémentaires exposés à la dengue, ou de manière générale, une "augmentation sensible des maladies et des morts prématurées".