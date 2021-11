Pour l'UE, la COP26 maintient "en vie les objectifs de l'accord de Paris"

La COP26 maintient "en vie les objectifs de l'accord de Paris". C'est ce qu'a estimé l'Union européenne ce samedi 13 novembre après que le "Pacte de Glasgow" ait été adopté par les 200 pays membres. "Nous avons progressé dans la réalisation des trois objectifs que nous nous étions fixés au début de la COP26", a indiqué la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, citée dans un communiqué.

"Premièrement, obtenir des engagements de réduction des émissions afin de ne pas dépasser la limite de 1,5°C de réchauffement de la planète. Deuxièmement, atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars par an de financement climatique pour les pays en développement et vulnérables.

Et enfin, obtenir un accord sur le manuel d'utilisation de l'accord de Paris", a-t-elle détaillé, ajoutant que "cela nous rend confiants sur le fait que nous pouvons offrir à l'humanité un espace sûr et prospère sur cette planète. Mais il n'y aura pas de temps à perdre : un travail difficile nous attend encore".

L'accord à la COP26 est "un grand pas en avant", selon Boris Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a quant à lui estimé ce samedi soir que l'accord sur le changement climatique conclu un peu plus tôt à la COP26 de Glasgow était "un grand pas en avant", ajoutant toutefois qu'il y avait "encore énormément à faire".

"Nous avons demandé aux nations se mobiliser pour notre planète à la COP26, et elles ont répondu à l'appel", a estimé le Premier ministre britannique. "J'espère que dans le futur on considérera la COP26 à Glasgow comme le début de la fin du changement climatique, et je vais continuer à travailler sans relâche vers ce but".

Les 200 pays de la COP26 ont adopté ce samedi un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète, sans assurer de le contenir à 1,5°C ni répondre aux demandes d'aide des pays pauvres.