publié le 30/06/2020 à 20:33

Deux gels hydroalcooliques "ont fait l’objet d’un rappel de produits" de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

D'après le communiqué officiel, ces produits contiennent une très faible quantité d’éthanol et d’isopropanol et ne peuvent donc "assurer une efficacité antibactérienne et antivirale aux consommateurs", détaille 20 minutes.

Le premier rappel date du 25 juin : il s'agit de gel hydroalcoolique "Clean and pure – El Temizleme Jeli", un flacon de 150 ml et du lot 10.03.2020. Le deuxième rappel concerne cette fois la marque "On Dermo" avec son produit "Gel pour les mains hygiénisant sans eau hydrolalcohico" (500 ml), dont le lot porte le numéro : 0162020294.

La DGCCRF appelle les consommateurs de ne pas utiliser ces gels hydroalcooliques défectueux. En ce qui concerne le produit 'On Dermo', l'agence recommande de le rapporter en magasin afin de se faire rembourser.

D’autres rappels pour des produits défaillants ont été recensés ces dernières semaines, notamment plusieurs flacons de la marque Symex, dont la composition avait été aussi considérée comme inefficace.