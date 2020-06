Marne : l'entreprise Elivia rappelle six tonnes de viande hachée

publié le 24/06/2020 à 21:12

L'entreprise Elivia, fournisseur de viande hachée et de steaks hachés, commercialisés sous différentes marques, rappelle des lots vendus en supermarché entre le 17 et le 19 juin, car pouvant contenir de fins filaments métalliques.

Selon 60 millions de consommateurs, c'est sur le site de Vitry-le-François qu'une anomalie dans la chaîne de production a été repérée. Un contrôle a en effet révélé qu'une courroie de convoyage était abîmée.

Tous les lots impactés ont été identifiés et mis sur la liste des produits rappelés (disponible sur le site de 60 millions de consommateurs). Cela représente six tonnes de viande hachée.

Elivia commercialise des steaks hachés et de la viande hachée sous trois marques différentes : Tendre & Plus, Sourires de Campagne, La Nouvelle Agriculture. Mais aussi sous plusieurs marques de la grande distribution : Boucherie St Clément (Aldi), l’Étal du Boucher (Lidl), Auchan et Mmm! (Auchan), Carrefour, Cora, Casino, U, Prix Rond.