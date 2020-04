Coronavirus : rappel d'un gel hydroalcoolique de la marque Vecteur Energy

publié le 15/04/2020 à 22:47

La préfecture de Haute-Loire a rappelé, ce mardi 14 avril, un lot de gel "solution hydroalcoolic" de la marque Vecteur Energy, basé à Saint-Maurice-de-Lignon.

Le produit est jugé "non-conforme et dangereux en raison d'une teneur en éthanol insuffisante pour assurer une véritable action anti-virale et anti-bactérienne", précise la préfecture sur Twitter. La Direction générale de la répression des fraudes a ajouté que ce rappel concerne plus de 2.000 flacons. Tous les consommateurs qui ont acheté ce produit devront donc arrêter de l'utiliser immédiatement et de le rapporter au lieu d'achat dès que les conditions sanitaires le permettront.

Selon un nouveau bilan publié jeudi 9 avril par la fédération France Chimie, la production de gel hydroaloolique par les entreprises du secteur chimique français a atteint près de 300.000 litres par jour, soit trois fois plus qu'il y a trois semaines.

