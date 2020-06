Carrefour, Auchan : des boîtes de sardines pouvant contenir du verre rappelées

publié le 25/06/2020 à 18:15

Si vous avez dans vos placards des sardines au piment de Cayenne de la marque Connétable, ne les ouvrez surtout pas. Carrefour et Auchan qui vendent ces sardines, dans des boîtes de 135 grammes, à l’unité ou par lots de 3, ont décidé le 24 juin, de rappeler leurs produits qui pourraient contenir des morceaux de verre.



Les produits suspects ont été retirés de la vente mais si vous en avez acheté avant ce retrait, il est possible de se rendre au magasin où vous avez effectué votre achat pour obtenir un remboursement. Pour plus de précisions, voici le détail des lots concernés : les numéros des lots sont les suivants : 04 2025/S00970164, 04 2025/S00970183 et 04 2025/S00970205 et les code-barres sont ceux-ci : 3 263670 126730 et 3 263670 126716.

La conserverie Chancellerie qui conditionne les sardines a mis un numéro de téléphone à disposition pour les consommateurs ayant des questions complémentaires : 02 30 14 02 00 (du lundi au vendredi 8 heures -12 heures et 13h30-16h30).