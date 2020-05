Coronavirus : du gel hydroalcoolique rappelé car il contient trop peu d'alcool

publié le 18/05/2020 à 14:20

On a vu plusieurs lots de masques livrés par certaines collectivités présenter des problèmes de qualité, nécessitant parfois une nouvelle distribution, comme pour les seniors de Paris. Ce lundi 18 mai, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) annonce le rappel de gel hydroalcoolique de la marque Symex.



Les flacons de gel hydroalcoolique "Hand Sanitizer" concernés sont tous les lots, de toutes les coloris et tous les parfums, d'une contenance de 30, 60 et 100 ml. Selon la Répression des fraudes, la teneur en éthanol est "insuffisante pour assurer une véritable action anti-virale et anti-bactérienne."

Les consommateurs qui ont acheté ces produits doivent les rapporter en magasin. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande dans son guide de production locale 75 % d'isopranol ou 83 % d'éthanol dans le gel hydroalcoolique, en plus de 4 % de peroxyde d'hydrogène.