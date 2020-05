publié le 11/05/2020 à 19:03

De nombreux Français se sont mis massivement à la cuisine depuis le début du confinement, et la demande d’œufs frais est actuellement au plus haut. Dans ce contexte, plus de 500.000 œufs sont rappelés après un soupçon de contamination aux salmonelles, annonce 60 millions de consommateurs.



Ces 535.300 œufs sont vendus sous les marques Matines, Eco+, Netto, Top Budget, ainsi que sous des marques neutres chez Atac, Auchan, Carrefour, Système U, Intermarché ou E.Leclerc. Une partie est de calibre moyen, sur lesquels est inscrit le numéro de lot 3FRMDB08. Leur date de consommation recommandée (DCR) est comprise entre le 26 avril et le 14 mai 2020.

Les autres sont des œufs de gros calibre, avec le numéro de lot 3FRMDB678 et dont la date limite de consommation est comprise entre le 27 avril et le 18 mai 2020. Selon 60 millions de consommateurs, ils proviennent d'un unique élevage basque. Si vous avez acheté des lots concernés, rapportez-les en magasin où ils vous seront remboursés.