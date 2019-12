L'horoscope du lundi 16 décembre 2019

publié le 16/12/2019 à 05:30

Bélier

L'arrivée de Vénus en Verseau ce jeudi ne sera pas pour vous déplaire, premier décan, mais tout le signe en aura des échos ; un agréable changement d'air vous attend, probablement parce que vous allez partir quelque part pour les fêtes ou que vous allez faire quelque chose d'inhabituel. Deuxième décan, vous aurez l'esprit vif et affûté toute la semaine, on ne pourra pas vous contredire ; en outre, vos idées, vos opinions seront discutées et approuvées par vos interlocuteurs.

Taureau

Vous allez beaucoup apprécier la conjoncture de la fin de la semaine, la rencontre du Soleil et de Jupiter étant très réjouissante. Un beau voyage peut-être ? Ou alors des personnes proches qui vivent à l'étranger et qui viennent vous voir ? Cela dit il peut y avoir une annulation... Pour d'autres, il peut s'agir d'un petit déplacement pour les fêtes chez quelqu'un que vous aimez beaucoup. En tout cas si vous êtes né en avril, vous allez aimer l'entrée du Soleil en Capricorne (dimanche).



Gémaux

Premier décan, heureusement que Vénus va égayer votre semaine et qu'il y aura du plaisir au menu à partir de jeudi, car on vous tape sur les doigts en ce moment. Jupiter est dans votre secteur financier et le Soleil y arrive dimanche ; votre utilisation de l'argent pose problème ! Deuxième décan, des discussions pourraient aboutir à un accord qui peut être intéressant sur le plan financier. Mais ne parlez pas trop, laissez l'initiative à votre interlocuteur.



Cancer

Votre meilleur atout cette semaine, c'est Mars. Vous gérerez toutes vos activités tambour battant et préparerez probablement une belle surprise à votre famille. Quoi que vous organisiez, vous aurez des félicitations de tout le monde. Seul le premier décan sera dans une ambiance très différente, Jupiter étant opposée et le Soleil arrivant dimanche pour " allumer " Jupiter. Un gros contrat ? Une rencontre ? ou au contraire un problème avec la justice/l'injustice ?



Lion

Deuxième décan, vous serez le meilleur des communicants cette semaine, on ne pourra pas résister à votre tchatche parce que vous serez convaincant et avec de l'humour. Ce sera comme si vous jouiez une pièce de théâtre, vous serez un excellent acteur et tout le monde y croira. Ce sera moins amusant pour le premier décan qui recevra une opposition de Vénus, elle-même en dissonance avec Uranus... Rien de bien nouveau, ou au contraire, du trop nouveau : vous n'en voulez pas de ce nouveau-là !



Vierge

Troisième décan, vous pourrez compter sur Vénus et sur de très agréables relations avec ceux que vous aimez, en revanche le deuxième décan sera passablement énervé, probablement par l'attitude d'un proche ou d'un enfant. Essayez de contrôler ce que vous direz et qui peut être blessant ; quand vous vous y mettez, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère... Premier décan, c'est toujours aussi bien pour vous et ce sera encore mieux à partir de dimanche avec le Soleil en Capricorne : top !



Balance

Le premier décan est en train d'élargir son espace intime, c'est-à-dire que vous vous autorisez, vous vous accordez des comportements que vous réprimiez auparavant. Vous vous libérez en quelque sorte d'une espèce de carcan lié à votre éducation et que vous avez mis en place depuis l'enfance pour vous protéger du monde extérieur. Par ailleurs, il pourrait être question d'agrandir la famille avec l'arrivée d'un enfant ou une visite à la SPA pour prendre un gentil compagnon, chien ou chat.



Scorpion

Né entre le 9 et le 15 novembre, Mars sera toute la semaine conjointe à votre Soleil. De l'énergie pure, à utiliser pour votre travail et non contre les autres. Vous pourriez en effet développer une sorte de ressentiment vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous fréquentez quotidiennement, et là votre énergie sera mal employée. En revanche, vous pouvez également démarrer un nouveau boulot et vous y investir à fond ; là, votre surplus d'énergie sera très utile !



Sagittaire

Troisième décan, bon anniversaire ! La présence de Jupiter dans votre secteur d'argent indique que vous pourriez faire un important achat, peut-être immobilier. Cela pourrait aussi être une voiture, ou encore un beau voyage que vous espériez faire depuis longtemps. Par ailleurs, né après jeudi, Vénus occupera le Verseau et il y aura du nouveau dans votre couple ; célibataire, une rencontre pourrait avoir lieu au printemps, quand Vénus sera en boucle en Gémeaux.



Capricorne

C'est dimanche que le Soleil entrera dans votre signe et si c'est votre anniversaire, sachez qu'il sera conjoint à Jupiter et que cela vous donnera de l'importance. Peut-être aurez-vous réussi quelque chose, obtenu un succès ? Mais vous pouvez aussi avoir affaire à l'administration, celle-ci vous réclamant une somme, par exemple, ou être submergé de paperasse. Par ailleurs, d'ici dimanche, Vénus est encore chez vous : né après le 15 janvier, montrez que vous n'êtes pas dénué de sentiments.



Verseau

Une semaine excitante, parfois dérangeante, avec l'arrivée de Vénus dans votre signe et sa mésentente avec Uranus. Premier décan, prévoyez de l'instabilité intérieure. Mais comme vous vivez cette conjoncture depuis longtemps, vous saurez quoi faire : accélérer peut-être le détachement dont vous devez faire preuve pour reprendre votre liberté. Il n'y aura peut-être pas d'événement, mais il se peut que vous compreniez que le changement que vous vivez n'est pas si négatif que ça.

Poissons

Ceux de février sont encore les mieux servis pour l'instant, mais le troisième décan n'a pas à se plaindre cette semaine : vous serez très audacieux, boosté par un objectif. Cela peut aller des achats à effectuer pour Noël, qui vous feront vous déplacer à droite et à gauche, à la préparation d'un voyage : les vacances arrivent en fin de semaine et certains pourraient très bien avoir décidé d'aller passer les fêtes ailleurs cette année. Bonne idée !