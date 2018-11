publié le 10/11/2018 à 21:20

Le Taureau est un grand adepte des plaisirs, de tous les plaisirs, ceux de la chair, de la bonne chère, comme ceux du sexe. Il aime la vie dans ses manifestations les plus naturelles, que ce soit la flore, la faune et les petites joies quotidiennes de l’existence. Mais il est aussi très accro à l’argent : c’est une constante chez la plupart des personnes nées sous le signe du taureau : ils aiment posséder autant matériellement que dans le domaine amoureux, ils ne peuvent pas lutter contre, cela fait partie d’eux.



Et Patrick Bruel semble être l’incarnation de ce signe, le plus gourmand du zodiaque, d’autant plus que le Soleil (qui occupe donc le Taureau) est opposé à Jupiter, ce qui décuple à la fois ses qualités et ses défauts. Tout est "plus, plus plus" chez lui !



Il faut dire que Patrick Bruel a de nombreuses qualités, propres à son signe : il est solide, on peut compter sur lui, toujours prêt à se rendre utile. C’est un gentil, qui n’est pas pour autant de ceux qui se laissent faire. Il est doué pour beaucoup de choses et il sait les exploiter, ce qui est aussi une qualité du Taureau que de savoir exploiter.

Motivé par la peur de perdre

Mais on peut aussi lui reprocher ce qu’on reproche en général à ce signe de printemps : de la possessivité et de la jalousie, la peur de perdre en étant le moteur. Et plus on avance dans le thème du chanteur, plus on se rend compte que derrière les apparences, on découvre un homme qui a été, et est peut-être encore, géré par cette peur de perdre.

En effet, il est ascendant Cancer et cet ascendant se trouve opposé à Saturne, située dans son signe le Capricorne. La planète de la frustration, de la perte, a donc une importance capitale dans son thème et c’est une des plus solides fondations de la personnalité de Patrick Bruel, celle qui régit ses comportements avec les autres : la crainte inconsciente de perdre, d’être abandonné, rejeté.

Mais, en Taureau malin, il a érigé de très efficaces défenses contre ce problème qui est une vraie souffrance ; il part avant qu’on ne parte, il quitte avant d’être quitté, il anticipe tout (Soleil en secteur 11), de manière non pas à faire souffrir l’autre, mais à ne pas souffrir lui-même. Apparemment, une très bonne stratégie, qui lui permet de conserver son équilibre.

"Le plus bluffeur d'entre nous"

Par ailleurs, il ne pouvait pas passer à côté d’une carrière d’artiste, le Taureau est le signe de la voix, il est géré par Vénus, planète précisément attribuée aux arts (sous toutes leurs formes) ; et cette même Vénus est accolée à l’ascendant du chanteur…



Autre point intéressant de son thème, une opposition entre Mercure et Neptune, que l’on rencontre souvent chez les gens qui passent leur temps à raconter des histoires, pour ne pas dire à mentir. Mais Patrick Bruel en a fait quelque chose de positif : il a retourné un "défaut" en qualité puisqu’il est champion de poker et que cette configuration lui permet d’être le plus bluffeur d’entre tous.





Cela nous apprend que même si on a les pires aspects dans son thème, on peut les sublimer en les utilisant à bon escient et dans des domaines où ils ne nous font pas de mal, au contraire.