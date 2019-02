publié le 05/02/2019 à 08:06

2019 sera une année placée sous le signe du Cochon, du Cochon de Terre pour être parfaitement exact. Cette nouvelle période influencée par le suidé vient de commencer ce mardi 5 février 2019 et se terminera le 25 février 2020 pour céder sa place au signe du Rat de Métal.



Le Cochon est le 12ème animal du zodiaque chinois, le dernier du cycle. Si vous êtes nés durant les années lunaires (qui correspondent presque à notre calendrier sauf si vous êtes natifs de janvier ou février) de 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 ou 2007 alors il s'agit de votre année (calculez le votre ici).

Les natifs du signe du Cochon sont des réaliste, des pragmatiques, des individus tournés vers l'action plutôt que vers la réflexion contemplative parfois stérile. Ce sont aussi des personnes qui aiment une certaine dose de confort matériel et sont volontiers tournés vers leur domicile. Ce ne sont pas de grands dépensiers, mais l'acte d'acheter peut leur procurer un plaisir certain. C'est cette quête de mieux qui fait d'eux de bons travailleurs avec un certain sens de l'entrepreneuriat et une saine ambition.

Au travail, les Cochons sont réputés être de très bons camarades, toujours joyeux et enthousiastes même lorsqu'ils sont confrontés à des tâches lassantes. Associés à l'élément de la Terre (les natifs de 1959 et 2019), les Cochons se montrent très habiles sur le plan social. Ils se font beaucoup d'amis et connaissent une chance assez insolente au travail. Ils mènent des vies heureuses mais manque parfois de profondeur notamment lorsqu'il s'agit d'être romantiques.

Liens avec les autres signes

Les astrologues asiatiques et les autres maîtres feng shui associent certaines qualités aux Cochons en fonction de leur genre. Les hommes sont doux et optimistes et capables d'une grande détermination pour faire aboutir leurs projets. Ils ne sont pas très doués avec l'argent et peuvent parfois se montrer naïf avec des gens qui pourraient profiter d'eux. Ils sont aussi plutôt taiseux, aiment apprendre et leur bonne humeur leur permettra d'avoir de nombreux amis.



Les femmes Cochons sont pleines d’énergie et elle peuvent se ruer sur les sorties assez facilement. Elles sont solaires, simples et honnêtes et elles attirent rapidement la confiance d'autrui. Elles sont chanceuses en argent et leur travail sera toujours récompensé.



Le zodiaque chinois dispose d'un jeu de comptabilité amoureuse qui peut parfois faire ou défaire des unions. Ces liens favorables ou défavorables peuvent aussi être un bon indicatif de si l'année du Cochon va être bonne ou non pour vous. Les natifs du Tigre, du Lapin et de la Chèvre sont les plus grands amis du Cochon. Par contre, les Singes et les Serpents doivent absolument se méfier du Cochon et vice versa.



Si vous êtes du signe du Cochon, ne vous réjouissez pas trop vite, deux Cochons pourraient faire un bon mariage mais l'année de son propre signe peut être perçu comme une offense au dieu du Temps et se révéler être une année un peu malchanceuse. Pour ce qui est de l'état du monde, les astrologues ont déjà prévu une année mouvementée: Trump, Macron, Brexit, "Royal Baby"... Les maîtres feng shui ont parlé !