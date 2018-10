publié le 06/10/2018 à 15:06

La Vierge est le sixième signe du zodiaque, symboliquement la période de l’année où l’on récolte et où on engrange. Et il est vrai que la Vierge est dans l’épargne, dans tous les sens du terme.



Dans la littérature astrologique, on la dit près de ses sous, économe de ses sentiments et de son énergie, mais on la décrit aussi comme étant maligne, méthodique et dotée d’une intelligence analytique très aiguisée. On lui reproche ses pudeurs excessives, sa timidité, mais cela la gêne plus elle que les autres et quand on la connaît bien, il est facile de contourner son extrême réserve.

La très prudente Vierge aime avoir des billets sous le matelas, par sécurité, et parce que c’est une éternelle inquiète : elle est née comme ça et Mylène Farmer, double Vierge, est aussi inquiète pour elle-même (et pour sa santé le plus souvent), que pour les autres.

Les pouvoirs de destruction/reconstruction de Pluton

En conséquence non seulement elle épargne mais elle s’épargne et est à l’écoute de tous les signaux qui pourraient indiquer qu’elle serait malade. En outre, avec Pluton sur son ascendant ce sont souvent, pire que l’inquiétude, des angoisses qui assaillent la chanteuse, des angoisses qui parlent de destruction, d’anéantissement et de mort.



Seulement, Mylène a eu la chance dans sa vie de pouvoir les projeter à l’extérieur d’elle-même et de les mettre en scène : faire face à l’ennemi, le regarder dans les yeux, fait qu’on en a moins peur. Avec le temps on finit par l’apprivoiser, à faire ami-ami et à le manipuler à sa guise. On pourrait dire que c’est une faculté de transformation que possède Mylène, qu’elle est une sorte d’alchimiste et qu’elle s’est créé une identité bien particulière, et très charismatique, à partir de ce qui aurait pu la détruire. Et en a détruit bien d’autres.



En effet, le centre même de son être, de sa personnalité est marqué par Pluton, à la fois conjoint à son ascendant et à son Soleil, les trois éléments se trouvant en Vierge. Et en analysant les pouvoirs de destruction/reconstruction de Pluton on y retrouve trait pour trait la sulfureuse personnalité d’une Mylène forcément très intelligente et qui a su s’analyser, se comprendre et s’adapter à ce tempérament qui aurait pu lui faire beaucoup de mal.

Le signe "médical" du zodiaque

Et encore, il n’est pas exclu qu’il lui reste quelques tourments, mais son thème nous dit qu’elle a atteint une forme de sagesse, d’apaisement, qui viennent précisément d’une meilleure connaissance de soi. L’amour des animaux et le soin sont également au centre de la personnalité Vierge. C’est le signe "médical" du zodiaque, qui comporte beaucoup de médecins, d’infirmières, de personnel du para-médical.



Aimer c’est soigner pour la Vierge et là encore, Mylène n’échappe pas à la règle puisqu’elle s’occupe de personnes handicapées. Quant aux animaux, tous ses fans connaissent son amour pour les chevaux. Il est étonnant de constater à quel point Mylène a accompli son thème quasiment de A à Z, ce pour quoi elle était faite et ce qui lui permettait le mieux d’apporter sa contribution au monde – artistique en l’occurrence. Et, comme elle, nous avons tous notre contribution à apporter à la bonne marche de l’univers.