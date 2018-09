publié le 22/09/2018 à 16:51

Du capricorne, souvent peu souriant et d’un sérieux exemplaire, Christophe Castaner a toutes les apparences. Mais son thème de naissance nous dit qu’il faut creuser parce que ces apparences sont trompeuses et qu’un capricorne peut être le contraire du portrait qu’on en fait en général, surtout quand il a l’ascendant en cancer.



Or le cancer est très important dans le thème de Christophe Castaner, il est même dominant. C’est un signe sensible, réceptif et souvent doté d’une formidable mémoire, intellectuelle et sensorielle. C’est aussi le lieu de l’enfance et les personnes qui sont cancer ou ascendant cancer sont souvent marquées par leur enfance et par l’ambiance qui régnait dans la famille.



En réalité, et contrairement à ce que révèle son signe de naissance le capricorne, le délégué général de La République En Marche est un grand sensible, et même les murs que le capricorne érige souvent autour de lui ne peuvent rien pour le préserver des vagues émotionnelles qui l’emportent parfois et lui font revivre les difficiles événements passés auxquels il a été confronté et qu’il pense peut-être avoir oubliés…

Une personnalité fidèle

Il est en quelque sorte coupé en deux, entre l’adulte tel que le capricorne le conçoit, c'est-à-dire responsable de tout et de tous, et l’enfant qui est encore en lui et qui réclame ce qui lui a manqué, en particulier un sentiment de sécurité intérieure indispensable pour grandir dans de bonnes conditions.



Mais comme bon nombre de personnes qui réussissent dans la vie après avoir connu une enfance difficile, il y a chez Christophe Castaner une grande part de résilience : en faisant de la politique il ne fait pas simplement le métier qu’il a envie de faire, il a aussi la possibilité de venir en aide aux autres et partant, de se venir en aide à lui-même.

C’est en tout cas ce que nous indique le soleil au descendant, configuration qui amplifie le besoin d’être aux côtés des autres, de les soutenir, de les aider, au-delà de tout l’investissement que peut demander la vie politique et des ambitions qui sont les siennes. Et il aura beau connaître des séquences compliquées, tant qu’il aura l’impression de faire équipe, pour le bien d’autrui, avec ceux qu’il considère comme les meilleurs il restera le plus fidèle de leurs alliés.

Le problème dans son thème de naissance, c’est Saturne qui se tient au point haut de son zodiaque (son mi-ciel) et les aspects que la planète forme en ce moment, et pour quelque temps encore. Christophe Castaner a moins confiance en lui, mais a-t-il jamais eu confiance en lui ?



Intérieurement, il est déstabilisé et se sent dans une impasse, ses certitudes étant remises en question car une certaine situation se répète et s’il la supporte, elle n’est pas sans laisser des cicatrices qui s’ajoutent à d’anciennes cicatrices. C’est, probablement, le rapport au père qui est remis en question à travers une relation qui pourrait, symboliquement, ressembler à une relation père-fils.

Mais le père réel n’a pas été valorisant, c’est le moins qu’on puisse dire, et le père symbolique ne l’est pas non plus. Christophe Castaner pourrait bien être face à un choix probablement impossible à faire.