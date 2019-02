publié le 06/02/2019 à 21:00

Comme chaque année, l'Asie toute entière fête sa nouvelle année quelques semaines après le 1er janvier. Une tradition puisque le calendrier chinois est fondé sur un système lunaire qui varie légèrement chaque année contrairement à notre bon vieux zodiaque occidental qui, malgré quelques grosses contradictions astronomiques, reste imperturbablement le même.



En Asie, un signe dure une année et chaque année est représentée par un animal. Il existe 12 animaux dont les origines mythologiques font la joie des historiens. Il y a le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lièvre, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et la Cochon. En fonction des pays, certains de ces noms peuvent changer, le Lapin peut devenir le Chat par exemple.

Le Rat est vif, drôle, intelligent et très tourné vers l'argent. Le Tigre est ambitieux, courageux et parfois un peu caractériel. Le Chien est loyal, honnête et parfois trop sensible.... Chaque signe dispose de ses qualités et ses défauts, ces traits changeant en fonction du genre et de l'élément. Pour connaître votre signe, il suffit de connaître votre date de naissance et de la rentrer dans ce calculateur.

Ces cycles de 12 ans se répètent à l'infini. Le premier signe du zodiaque est le Rat et le dernier est le Cochon. 2019 vient d'ailleurs clore l’un de ces cycles puisque nous sommes entrés le 5 février 2019 dans l'année du Cochon de Terre.

Les cinq éléments

Pourquoi "de Terre" ? Au 12 animaux sont associés les 5 éléments traditionnels chinois. Les Chinois partageaient avec les alchimistes et philosophes grecs trois des quatre éléments principaux : la Terre, l'Eau et le Feu. L'Air est remplacé par le Bois et, contrairement à Luc Besson qui fit de l'Amour le Cinquième élément dans son film, les maîtres chinois ont préféré la froideur du Métal. Ces cinq éléments composent le Wu Xing et un jeu complexe d'évolutions (le Bois devient le Feu qui devient la Terre) et d'oppositions (l'Eau domine le Feu, le Feu domine le Métal).



Le Wu Xing a un impact sur les travaux des astrologues mais aussi sur les médecins traditionnels chinois, les règles musicales, artistique ou encore les stratégies militaires. Elle infuse la philosophie traditionnelle asiatique.

Ces éléments fonctionnent un peu comme les ascendants de l'astrologie occidentale. Chaque individu dispose d'une double identité : un animal et un élément. L'animal vient déterminer la personnalité générale d'une génération et l'élément apporte une précision, une force ou une tempérance sur certains de ces traits. Un Chien de Feu, n'est pas un Chien de Bois.



De nombreuses superstitions sont liées à ces signes et il est probable que nombre de mariages ont été célébrés en observant de près les astres. L'un des usages les plus répandus de l'astrologie asiatique est en effet de concevoir un système de compatibilité amoureuse. Le Singe et le Tigre ne vont pas ensemble mais le Dragon s’accommode parfaitement du Singe par exemple.



L'autre élément important est de connaître l'animal qui domine la période en cours pour savoir si, en fonction de son signe, nous allons connaître une période faste ou malchanceuse.