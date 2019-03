L'horoscope du 9 mars 2019

publié le 09/03/2019 à 08:19

Bélier

3e décan, l'accord entre Lune et Jupiter vous vaut la considération de vos pairs ou en tout cas de quelqu'un d'important à vos yeux, un guide, un mentor. Vous pourriez même recevoir, d'ici quelque temps, un genre de décoration pour vos mérites ou pour l'ensemble de votre carrière. Jupiter adore les honneurs et la planète occupe justement le secteur de votre zodiaque qui les représente. Mais il faut éviter de trop parler, de trop vous avancer...

Taureau

Comme hier, vous êtes perturbé par un obstacle 2e décan, ou par l'attitude inadmissible de l'un de vos proches. Ne vous mettez pas la rate au court-bouillon. C'est un peu difficile à avaler (d'ailleurs cela pourrait être illustré chez certain par une angine ou une extinction de voix), mais cela ne va pas durer puisque Mars quittera votre décan en fin de semaine prochaine et que vous passerez à autre chose. Surtout n'entretenez pas de rancune, c'est mauvais pour la santé !

Gémeaux

Comme tout le monde vous avez de l'intuition et vous ne vous trompez pas en soupçonnant une inimitié qui ne s'exprime pas ouvertement, 2e décan. Une personne cherche à vous déstabiliser, quand il/elle ne cherche pas à vous faire du tort. Attention, il est possible qu'il ne s'agisse que du fruit de votre imagination : avant d'accuser ou de faire des plans pour fuir cette personne, vérifiez le plus sérieusement possible que ce n'est pas un fantasme.

Cancer

Né après le 11 juillet, l'opposition de Saturne est activée par la Lune. Vous aurez le sentiment d'être seul contre le monde entier mais ça ne sera qu'une impression. C'est toujours le cas quand la Lune s'en mêle, ce qu'on ressent est un mélange entre le rêve, l'imaginaire et la réalité. Et la réalité c'est que vous n'êtes pas seul, que vous avez forcément des gens autour de vous à qui vous pouvez parler, sauf bien entendu si vous vous isolez volontairement.

Lion

Si le 3e décan a tout bon et voit ses chances décuplées en ce moment, ce n'est pas le cas pour ceux du 2e décan nés après le 8 août : il faut gérer une contrariété ; pas une énorme contrariété puisqu'il s'agit d'un aspect de Mars qui va durer deux ou trois jours pour chacun, Mars cessant de s'adresser au 2e décan en fin de semaine prochaine. Mais après, ce sera au tour du 3e décan d'avoir cette contrariété, que vous balayerez rapidement parce que vous aurez d'autres choses sur le feu.

Vierge

2e décan, grâce à votre volonté et à votre détermination vous avez pu vous sortir des embrouilles créées par Neptune, qui représente un partenaire malhonnête. Quelqu'un qui n'a pas le même sens des valeurs que vous et qui n'est absolument pas droit dans ses bottes. Cela dit, seuls sont concernés ceux de la fin du 2e décan (nés après le 9 septembre) et ceux du début du 3ème (13, 14 septembre). Vous avez tout intérêt à ne pas vous engager en ce moment.

Balance

Aujourd'hui ce sont la Lune et Jupiter qui sont en phase, pour la plus grande joie du 3e décan qui se développe tous azimuts. Mais pas de précipitation svp ! Vous avez toute l'année pour le faire, mais il est vrai que Jupiter (qui représente les personnes influentes, de pouvoir) vous vaut une ou des propositions fortes et qui peuvent impacter positivement votre avenir professionnel. Jupiter est directe jusqu'au 11 avril, puis elle rétrogradera et viendra le temps de la réflexion.

Scorpion

Une personne avec qui vous vivez, conjoint, enfant, parent pourrait se montrer désagréable, mais pour une fois, vous éviterez d'entrer en conflit avec lui/elle. Cela ne vous empêchera pas d'être très mécontent intérieurement, mais les mots un peu durs que vous pourriez prononcer ne sortiront pas. Il est nécessaire, de temps en temps, de se montrer conciliant si on veut que la relation évolue positivement. Et Saturne vous apprend justement à ne pas être trop entier (2e, 3e décan).

Sagittaire

Aujourd'hui, ce sont Lune et Jupiter qui s'accordent et si vous êtes du 3e décan vous serez totalement en phase avec l'univers, qui vous le rendra bien. Vous pourriez être en pleine progression, avoir un succès fou et être sollicité de tous côtés parce que vous être le meilleur dans ce que vous faites. Seuls ceux du 2e décan nés après le 8 décembre viennent de vivre des moments de flou, voire de faiblesse pour certains.

Capricorne

La rencontre Saturne-Pluton dans votre signe, c'est du jamais vu depuis des siècles et des siècles. 3e décan, abattre des murs et les reconstruire est votre mission. Cela commence en cette année 2019, et cela continuera en 2020 avec l'arrivée de Jupiter dans votre signe et qui sera donc conjointe à Saturne et à Pluton : encore une fois, du jamais vu ! Pas de littérature sur cet aspect exceptionnel qui dépassera le simple plan individuel pour toucher tout le monde dans sa dimension destruction-reconstruction.

Verseau

La conjoncture est aussi positive qu'hier et c'est votre 3e décan qui en profite aujourd'hui grâce à Jupiter, très chanceuse et propice à vos projets les plus fous. Profitez-en pour avancer, pour l'instant Jupiter est encore en marche directe mais elle va rétrograder le 11 avril et vous aurez alors quelques efforts à fournir pour faire avancer vos projets ; mais il n'en reste pas moins que ce sont de sérieuses promesses qui pourront se mettre en place à partir du mois d'août.

Poissons

Mars et Neptune sont en parfaite harmonie pour quelques jours, vos activités auront un caractère encore plus humanitaire et bénévole : tout ce que vous aimez. Mais il y a bien d'autres interprétations à cette conjoncture, comme de diversifier vos activités au sein d'un gros groupe, ou de vous montrer convaincant avec un de vos clients et obtenir ce que vous voulez de lui. Mais attention aussi à ne pas être naïf face aux discours de quelqu'un de très manipulateur.