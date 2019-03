L'horoscope du 4 mars 2019

publié le 04/03/2019 à 06:02

Bélier

Bonne nouvelle ou pas, Uranus quitte votre signe cette semaine, après y être entrée en 2011. Il est temps de profiter d'une liberté chèrement acquise. Que ce soit personnel ou professionnel, vous avez probablement pu vous défaire de liens contraignants ou d'une situation qui vous pesait, mais à quel prix ? Avec Uranus c'est toujours au prix de changements déstabilisants et d'une vie très aléatoire, le temps de reconstruire. Mais il y a à présent une décision à prendre (2e, 3e décan).

Taureau

La nouvelle de la semaine c'est l'entrée définitive d'Uranus dans votre signe, nous en reparlerons. Autre événement très dynamique, Mars dans le 2e décan du signe. Selon votre thème natal vous pourrez en effet vous lancer dans une entreprise, démarrer un travail sur les chapeaux de roues, mais vous pouvez aussi avoir les nerfs en pelote à cause d'un projet qui n'avance pas ou tout simplement parce que vous avez mal quelque part ou vous allez vous faire mal...

Gémeaux

C'est surtout le 1er décan qui sera au tableau d'honneur cette semaine, on vous donnera les moyens de vos ambitions et on appréciera vos prises de position. Maintenant, le 2e décan sera moins bien loti à cause de la nouvelle Lune de mercredi, en dissonance avec Neptune, que vous devez déjà sentir tant elle a des allures de panier de crabes. La situation est précaire, a priori dans votre vie professionnelle où il vous semble impossible de vous fixer. Pour le moment !

Cancer

Malgré Mercure rétrograde, c'est une bonne semaine pour pratiquement tout le signe. Un projet se concrétise pour ceux du 2e décan nés avant le 9 juillet. C'est le 3e décan qui risque d'être retardé par la rétrogradation de Mercure, pourtant très bien placée : il faut peut-être réfléchir davantage à une idée, la mettre en forme, ou préparer un voyage. En revanche, né autour du 11 juillet, quoi que vous fassiez on dirait que vous avez sans cesse des bâtons dans les roues. Rien ne marche !

Lion

Né en juillet, c'est en principe une bonne semaine pour conclure, que ce soit une affaire ou une relation. Vous serez charmeur, conciliant et ferez des compromis. Il se trouve que même les plus endurcis ne pourront pas vous refuser quoi que ce soit, tant vous saurez les prendre comme il le faut ; mais sachez que tout marchera comme sur des roulettes tant que vous ne leur mettrez pas la pression ! 2e décan, prévoyez quelques problèmes avec l'autorité, vous serez très (trop ?) ferme.

Vierge

Vous avez un atout dans votre poche 2e décan, une force intérieure qui vous invite à lutter contre les effets délétères d'une situation que vous connaissez bien. Nous en reparlerons, car la NL se fait face à vous dans les rayons de Neptune et peut vous placer dans le flou le plus total côté relations (né après le 8 septembre surtout). 1er décan, il se pourrait que vous ayez d'agréables satisfactions dans votre travail, ou que l'un de vos collègues vous plaise - ou inversement.

Balance

Les natifs de septembre et début octobre auront une bonne cote cette semaine. Vous obtiendrez un petit succès accompagné d'agréables compliments. Cela améliorera l'image que vous avez de vous et votre self-estime, et croyez-moi il n'y a rien de meilleur pour la santé. Cependant, la prochaine nouvelle Lune de mercredi pourrait vous voir un peu grippé, ou tout simplement ayant mal digéré quelque chose. Au sens propre comme au sens figuré (2e décan).

Scorpion

Né en octobre et aussi après le 13 novembre, tout va bien, pas de souci à l'horizon de cette journée mais il faudra être imperméable aux humeurs des autres. C'est la seule chose qui peut vous ôter, passagèrement, votre bonne humeur à vous. Quant au 2ème décan, il reçoit l'opposition de Mars qui sera adoucie par d'autres influx. La seule obligation que vous aurez sous cette conjoncture, c'est de vous montrer moins entier et plus conciliant que d'habitude.

Sagittaire

Le 3e décan pourrait couler des jours heureux, mais il y a un problème à l'arrière-plan semble-t-il, un élément que vous avez négligé et qui vous retombe dessus. Cependant, Jupiter étant double, vous pouvez aussi recevoir quelques honneurs, ou vous sentir honoré par l'amitié ou l'intérêt que vous porte un important personnage (votre boss ?). 1er décan, tout roule et surtout le domaine des affaires, des échanges commerciaux et de la communication en général.

Capricorne

Une bonne semaine dans l'ensemble, surtout grâce à la prochaine nouvelle Lune. Le 2e décan est très bien servi, pourvu que vous soyez né avant le 8 janvier. En effet, cette nouvelle Lune est non seulement en bon aspect avec Mars mais elle siège " sur " Neptune : je vous expliquerai mercredi ce que cela signifie, mais sachez que c'est de bon augure, surtout que vous venez tout juste de vous débarrasser de Saturne. Cela dit, elle n'a pas dû être très méchante !

Verseau

1er décan, Vénus est chez vous toute la semaine, alors allez-y, faites du charme ou mieux encore, laissez-vous aimer. Cela n'est pas toujours facile pour vous ! L'amour peut faire peur à beaucoup de Verseau qui préféreront de loin une amitié profonde à des amours aléatoires. En tout cas si vous avez un peu de bouteille, vous avez compris que vous n'étiez peut-être pas fait pour un schéma amoureux classique, qu'il fallait inventer le vôtre et trouver quelqu'un qui l'accepte !

Poissons

Le 3ème décan est au premier plan cette semaine, Mercure est chez vous et va rétrograder, alors soyez patient si vous attendez qu'une affaire soit conclue ou de recevoir des papiers, un colis, ou encore que quelqu'un arrête de squatter votre maison. Ce sera à partir de mercredi, mais Mercure est stationnaire aujourd'hui et demain et si vous êtes né les 19 ou 20 mars (certains sont encore Poissons), vous êtes le plus concerné par cette présence parfois gênante de Mercure.