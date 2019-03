L'horoscope du 5 mars 2019

publié le 05/03/2019 à 06:17

Bélier

Si vous vous sentez fatigué, démotivé, un brin patraque, ça ne doit pas vous tracasser. Ne vous culpabilisez pas, vous avez le droit de ne pas être en forme. D'ailleurs, ce sera très passager étant donné que c'est le transit de la Lune en Poissons qui est responsable et que les passages lunaires ne durent que quelques heures. Au besoin, dès que vous sentez que vous avez un coup de fatigue, isolez-vous pour vous détendre et vous ressourcer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.

Taureau

2e décan, Mars entame une harmonie avec Neptune qui vous donne une formidable confiance en vous et en vos décisions. Prenez des initiatives tout en suivant votre intuition, votre instinct ne vous trompera pas, vous " saurez " exactement ce que vous devez faire et comment. Un travail peut également faire appel à certaines de vos ressources que vous n'utilisez pas fréquemment et qui sont apparemment illimitées, surtout né autour du 7 mai.

Gémeaux

3e décan, la rétrogradation de Mercure peut représenter une tracasserie, un travail que vous avez à faire et qui ne vous apporte aucune satisfaction, par exemple. Mais vous pouvez aussi vous faire du souci pour quelqu'un de votre entourage proche qui a un problème de santé. Toutefois, cela ne vaut que pour la fin de votre signe. En revanche tout va bien pour les natifs de mai qui se sentent pousser des ailes parce qu'ils sont amoureux ou qu'un projet leur donne la pêche.

Cancer

Né avant le 11 juillet, vous avez les astres avec vous ces jours-ci, une situation agréable et même parfois un événement festif pourrait vous mettre en joie. Il y a de la chaleur, de la convivialité et même si ce n'est pas pour aujourd'hui, vous l'aurez en tête et ça vous mettra de bonne humeur. Cela dit, il est possible aussi que l'un de vos projets connaisse une belle progression, 2e décan toujours, alors que le 1er décan a de bons pressentiments à propos de son avenir.

Lion

Quelqu'un vous plaît, ou c'est vous qui plaisez à quelqu'un, toujours est-il que vous balancerez entre l'envie de le ou la rejeter, et celle de vous laisser aller. Ce sera fugace et si vous êtes déjà en couple, c'est votre chéri/e qui vous enverra de gentils signaux, qui vous montrera ses sentiments : ne faites pas semblant de ne pas comprendre et répondez-lui de la même manière. 2e décan né autour du 5 août, il pourrait y avoir un désaccord avec votre conjoint ou un parent.

Vierge

3e décan, Mercure rétrograde s'oppose à vous jusqu'au 19 mars. Ne vous engagez dans rien pour le moment, prospectez, faites des recherches mais pas plus. Vous aurez affaire à des interlocuteurs qui ne sauront pas ce qu'ils veulent, ou qui ne vous donneront pas de réponse si vous en attendez. 2e décan, né après le 8 septembre, comme je vous l'ai dit hier, vous avez la Force avec vous et si un partenaire vous dévalorise, vous pourrez lui échapper, ne plus lui donner prise.

Balance

Il n'est pas exclu, 1er décan, que vous receviez de nombreux compliments sur ce que vous créez, ou avez déjà créé. Vous avez souvent une touche glamour et vous l'avez encore ces jours-ci. Parfois ce n'est rien, juste un détail dans un rapport que vous remettez, dans un dessin ou dans quelque chose de décoratif. Vous serez très content de vous ! Né autour du 16 octobre, vous semblez être dans une sorte d'impasse, mais vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne.

Scorpion

Né en octobre, vous êtes conscient que si vous ne montrez pas davantage vos sentiments, ça va mal se passer. Pourquoi ne pas répondre à la demande ? Par orgueil, parce que cela vient de l'autre, parce que vous vous dites que changer de comportement serait vous trahir vous-même ? C'est là où vous vous trompez : changer ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux aimer et à progresser aussi dans d'autres domaines.

Sagittaire

La période Poissons est compliquée, surtout 2e décan né après le 7 décembre, une ou des prises de conscience pourraient beaucoup vous remuer intérieurement. C'est encore une des étapes d'un lent processus de déconstruction, soit de la famille et des bases qui sont les vôtres, soit d'illusions que vous entreteniez depuis longtemps. Dans ce cas, cela ne peut que se révéler positif par la suite ; mais pas si vous restez ancré sur vos positions, refusant de voir la réalité.

Capricorne

Une bonne semaine dans l'ensemble, surtout grâce à la prochaine nouvelle Lune. Le 2e décan est très bien servi, pourvu que vous soyez né avant le 8 janvier. En effet, cette nouvelle Lune est non seulement en bon aspect avec Mars mais elle siège " sur " Neptune : je vous expliquerai mercredi ce que cela signifie, mais sachez que c'est de bon augure, surtout que vous venez tout juste de vous débarrasser de Saturne. Cela dit, elle n'a pas dû être très méchante !

Verseau

Le 1er décan continue à charmer tout son monde, alors que le 2e décan fait le contraire. Une dissonance de Mars vous pousse à provoquer des conflits. Vous trouvez à redire à tout, mais il est vrai que vous êtes plus irritable et susceptible que d'habitude. Cela dit, vous pouvez avoir attrapé un rhume, avoir de la fièvre ou encore vous être fait mal suite à un geste irréfléchi. En réalité, vous êtes maladroit sous cette conjoncture et un peu dans tous les domaines !

Poissons

La Lune arrive chez vous, c'est d'ailleurs la nouvelle Lune demain. Si vous fêtez votre anniversaire, vous aurez l'impression que tout le monde vous aime, en tout cas aujourd'hui ; vous éprouverez de nombreuses émotions, de l'empathie et serez surtout très reconnaissant vis-à-vis de vos proches de leur gentillesse. Surtout ne gardez pas tout ça pour vous, montrez-leur ce que vous ressentez, parfois vous avez l'air ailleurs et semblez indifférent à tout.