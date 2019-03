L'horoscope du 6 mars 2019

publié le 06/03/2019 à 06:03

Bélier

Vous ne vous écouterez pas, ou au contraire vous vous écouterez trop et vous trouverez toutes les maladies. Vous n'avez pas assez ou trop d'imagination ! La nouvelle Lune de ce jour se fait en tout cas dans un secteur qui est souvent associé aux maladies, aux pensées irrationnelles mais aussi aux négligences dont le Bélier fait parfois preuve vis-à-vis de son corps. En tout cas, la nouvelle Lune pourrait éclairer votre conscience sur certaines de vos petites légèretés.

Taureau

La nouvelle Lune est en phase avec le 2e décan et avec Mars, c'est donc le moment idéal pour mettre un projet en route, ou pour obtenir une aide efficace. Vous n'aurez même pas à demander, on vous proposera spontanément un coup de main, voire de participer au projet qui est le vôtre. Par ailleurs, c'est aujourd'hui qu'Uranus, planète du changement revient chez vous (1er décan), comme en mai 2018 ; cette fois elle s'installe pour quelque temps, jusqu'en avril 2021.

Gémeaux

Vous vous sortiriez volontiers d'une situation précaire dans votre boulot, mais vous ne savez pas comment. Pourquoi ne pas faire un bilan de compétences ? Vous n'êtes peut-être et même sûrement pas à votre place là où vous êtes et vous pourriez éventuellement trouver quelque chose qui vous correspond mieux. Peut-être que vous ne gagnerez pas des mille et des cents en plus, mais au moins vous ferez quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond.

Cancer

Une belle et inspirante nouvelle Lune qui concerne le 2e décan et accentue son besoin de se lancer dans une aventure, intellectuelle ou parfois humanitaire. Mais c'est peut-être déjà en cours pour certains, alors que pour d'autres (nés entre le entre le 9 et le 14 juillet), cela peut être quelque chose de nouveau ; l'idée est enthousiasmante, maintenant il faut la mettre en pratique et c'est là où ça peut se révéler plus compliqué que vous le pensez.

Lion

Une prise de conscience pourrait éveiller ou réveiller en vous les pouvoirs de l'intuition, de ces perceptions sensorielles dont vous doutez le plus souvent. Il vous arrive de " sentir " les choses (plus ou moins, selon votre ascendant), mais vous avez tendance à les rationaliser et à leur enlever tout pouvoir. C'est dommage car vous vous privez d'une partie de votre potentiel, un potentiel qui est en chacun de nous mais que nous ne développons pas toujours.

Vierge

La nouvelle Lune vous fait face et éclaire vos relations avec les autres et surtout votre relation de couple, très compliquée si vous êtes né vers le 9 septembre. Vous avez du mal à stabiliser la relation, mais il semble que cela vient plus de vous que de l'autre. Toutefois, certains d'entre vous pourraient se montrer un peu fuyants, ou avoir affaire à un/e partenaire qui tente de les manipuler. Ce qui est bien avec cette nouvelle Lune c'est que vous y verrez plus clair.

Balance

C'est votre secteur du travail quotidien qui est mis en valeur par la conjoncture, on dirait que vous êtes débordé de boulot, mais que c'est ce que vous voulez ! Grâce à Jupiter, vous avez pu développer vos activités, en rajouter ou vous étendre dans un domaine différent ; en tout cas vous avez progressé et la nouvelle Lune des Poissons va dans ce sens : votre travail met certaines de vos qualités de créativité, d'organisation et de gestion du temps en valeur.

Scorpion

Située dans un signe d'Eau comme le vôtre, la nouvelle Lune est en parfaite harmonie avec vous, et vous-même en parfaite osmose avec votre chéri/e. Vous avez la sensation de ne faire qu'un, mais attention à ce que cela ne dure pas trop longtemps car cela se fait toujours au détriment de l'un des deux. Toutefois, la configuration peut aussi être un signe de succès, pour vous ou pour l'un des vôtres. Mais attention à ne pas jouer avec votre argent...

Sagittaire

La famille et le passé sont éclairés par la nouvelle Lune. Vous poursuivez une quête depuis des années mais vous n'êtes plus du tout sûr d'avoir envie de continuer. Vous avez eu beaucoup de déceptions (2e décan cette année et début du 3e), vous êtes probablement découragé et même un peu déprimé par le manque de résultats. Sachez interpréter les signes que la vie vous envoie, il faut peut-être diriger votre énergie vers quelque chose de plus concret, de plus constructif.

Capricorne

Une bonne semaine dans l'ensemble, surtout grâce à la prochaine nouvelle Lune. Le 2e décan est très bien servi, pourvu que vous soyez né avant le 8 janvier. En effet, cette nouvelle Lune est non seulement en bon aspect avec Mars mais elle siège " sur " Neptune : je vous expliquerai mercredi ce que cela signifie, mais sachez que c'est de bon augure, surtout que vous venez tout juste de vous débarrasser de Saturne. Cela dit, elle n'a pas dû être très méchante !

Verseau

Une nouvelle Lune matérielle mais située dans un signe immatériel, ça donne une dématérialisation de l'argent et des moyens de paiement mais cela vous plaît ! Car d'une certaine manière vous n'aimez pas l'argent, il sent mauvais et au mieux il vous est indifférent... Néanmoins, comme tout le monde, vous en avez besoin pour vivre et l'avantage de l'argent dématérialisé (cartes de crédit, etc.) c'est que vous n'avez pas à trimballer des billets sur vous, ou en tout cas un minimum.

Poissons

Conjointe à Neptune dans votre 2e décan, cette nouvelle Lune est révélatrice d'une petite faiblesse, d'une situation qui a le pouvoir d'amoindrir votre volonté. Elle peut aussi mettre une relation en lumière et vous démontrer qu'elle n'est pas bonne pour vous, ou que la personne que vous aimez n'est pas celle que vous croyez. A moins que vous ne soyez victime d'une addiction et que vous vous rendiez compte à quel point elle impacte votre vie (né aujourd'hui et les 7, 8, 9 mars).