L'horoscope du 8 mars 2019

publié le 08/03/2019 à 06:14

Bélier

Chez vous, la Lune s'accorde avec Vénus, vous saurez faire du charme pour obtenir ce que vous voulez. Oubliez toute agressivité, c'est la douceur qui marchera. Cela concerne surtout les natifs du 1er décan nés fin mars : vous avez toutes les chances de séduire tout le monde aujourd'hui, quel que soit votre âge. Plus vous serez dans l'amabilité, le charme et la gentillesse, plus vos idées et projets seront acceptés. Et peut-être aussi que quelqu'un vous plaira et que vous saurez vous en faire apprécier.

Taureau

2ème décan, vous avez la rancune tenace quand Mars est chez vous ! Il n'y aura pas plus têtu et déterminé à faire comprendre combien vous êtes mécontent. Mais certains ont un vrai message à faire passer, il concerne l'amour, la fraternité, la paix, la générosité envers ceux qui sont moins bien lotis que vous. On dirait que certains se sont investis dans une " mission " de sauvetage, que ce soit réel ou symbolique, et cela pourrait remplir votre vie en ce moment, surtout né après le 5 mai.

Gémeaux

Les natifs de mai sont favorisés par de bons aspects de Lune et Vénus. Il n'y a rien dans le ciel ou sur terre pour vous contrarier ou ralentir vos projets. Ce sont cependant des atouts que vous pouvez utiliser ou... non. Il est possible qu'on vous fasse une proposition mais, pour X raison, vous la refuserez, sans que cela vous perturbe le moins du monde. Pour certains ce sera au contraire une aubaine : je parle de ceux qui ont besoin de travailler, de ramener de l'argent à la maison.

Cancer

2e décan, Neptune et Mars vous insufflent une énergie illimitée, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel, et avec en cadeau une formidable mémoire. Vous vous souviendrez de tout dans le moindre détail et votre volonté, votre détermination à transmettre quelque chose seront de fortes motivations. Personne ne pourra vous arrêter, vous contredire et toute polémique sera vaine car, dans le fond, votre vision des choses sera la plus juste.

Lion

L'harmonie Lune/Vénus est favorable au 1er décan, et pas juste à vos amours. Les voyages, les réunions familiales, les bonnes affaires sont au menu pour certains. Cela dit, c'est un aspect très rapide, valable pour la journée uniquement, mais c'est la fin de la semaine et vous pourriez très bien partir pour le week-end, par exemple ou conclure un bon " deal " à la dernière minute. 2e décan, vous avez le sentiment de devoir vous battre, mais ça ne va pas durer au-delà du 16 mars.

Vierge

Uranus crée de bonnes conditions pour progresser, 1er décan, alors que Mars vous voit entamer une action courageuse et aller jusqu'au bout de votre entreprise. Il s'agit probablement d'un travail dont vous ne savez pas très bien si vous serez capable de le faire ou non : vous devriez avoir davantage confiance car la conjoncture indique que vous n'avez aucun souci à vous faire, excepté 2e décan né après le 7 septembre ; vous êtes affaibli par une situation qui vous mine.

Balance

Lune et Vénus sont toutes deux en phase, vous aurez des retours positifs et gratifiants de ce que vous faites pour les autres, ou pour votre partenaire. C'est rare, cela vaut donc le coup d'être souligné (1er décan, né début octobre surtout). C'est moins facile pour ceux du 3e décan nés autour du 16 octobre, il est possible qu'on parle, ou que vous ayez l'impression qu'on parle de vous en mal : attention, une dissonance de Pluton peut vous voir un peu parano.

Scorpion

2e décan, si vous avez besoin qu'on fasse quelque chose pour vous : demandez ! même si cela égratigne votre orgueil ce sera plus de bénéfices que de risques. Souvent, vous ne voyez que ce qui peut en découler de pire - et c'est une bonne chose la plupart du temps car ainsi vous épargnez votre sensibilité. Mais vous vous épargnez aussi de possibles moments de grâce : ils ne sont pas aussi rares que vous le pensez, mais ils se font rares pour ceux qui sont négatifs.

Sagittaire

Lune et Vénus s'accordent entre elles et avec votre 1er décan. Vous saurez tirer avantage d'une situation qui n'était pas aussi prometteuse à première vue. Mais, apparemment, vous aurez raison de ne pas passer trop vite à autre chose car il y a du potentiel dans la configuration, qui n'est valable qu'aujourd'hui. Une occasion à saisir rapidement de rencontrer quelqu'un, peut-être, une personne qui vous plaît ou avec qui vous pourriez éventuellement faire affaire.

Capricorne

Vous avez la Force, une volonté sans faille et une totale confiance en ce que vous avez décidé 2e décan. C'est dans l'action que vous serez le plus vous-même. C'est en tout cas ce que dit Mars, dont vous savez qu'elle gère vos actions et décisions, et le bon aspect qu'elle vous envoie depuis le Taureau est décuplé par Neptune. En plus, vous saurez lâcher prise au bon moment si vous êtes en négociation ces jours-ci. Vous avez appris récemment que cela pouvait être très utile...

Verseau

La Lune s'accorde avec Vénus, laquelle caresse le Soleil des natifs de fin janvier. Vous avez tous les atouts en main, personne ne pourra vous résister aujourd'hui. Autant dans le domaine du travail et des affaires, que dans votre vie sentimentale. Il se peut que quelqu'un vous plaise, que vous lui trouviez toutes les qualités et avec la Lune du Bélier vous risquez de vous emballer, d'aller un peu trop vite en besogne. Mais il sera difficile de vous ralentir et de vous faire entendre raison.

Poissons

Mercure rétrograde dans votre 3e décan, un petit rappel : ce n'est pas le moment de prendre un contact, de solliciter un rendez-vous ou de faire une démarche. N'attendez pas non plus qu'on réponde rapidement à un courrier ou à une quelconque demande. Cependant, pour l'instant, cela ne touche vraiment que ceux qui sont nés autour des 19, 20 mars, mais tout le 3e décan sera concerné à terme, et lorsque Mercure reprendra une marche directe le 29 mars, elle sera conjointe à Neptune. Nous en reparlerons.