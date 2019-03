L'horoscope du 2 mars 2019

publié le 02/03/2019 à 07:01

Bélier

De la nouveauté pour le week-end ? En tout cas vous serez déterminé à ne pas faire comme d'habitude et un départ en vacances pourrait vous changer les idées. En tout cas, si vous voulez changer d'air, c'est le bon moment même si vous ne partez pas longtemps. De toute façon, même si vous ne partez pas, et ce sera le cas pour beaucoup, vous aurez des idées et des projets en tête qui font que vous ne vous ennuierez pas. Une réunion amicale, par exemple (1er décan).

Taureau

Ce n'est pas le nirvana, en tout cas aujourd'hui pour le début du signe. Les tensions avec votre partenaire dont je vous ai déjà parlé sont accentuées. Cela dit, si vous êtes célibataire, c'est un autre sujet qui vous créera quelques angoisses concernant l'avenir : vous ne saurez pas où vous allez et c'est une ambiance qui est peut-être d'actualité depuis un certain temps pour ceux du tout début du signe (20 au 24 avril). Vous projeter dans l'avenir n'est pas facile...

Gémeaux

La rencontre entre Lune et Vénus de ce soir est de bon augure pour les natifs de mai. Vous serez peut-être invité à un petit raout où vous ferez impression. Mais il est possible aussi que vous croisiez la route de quelqu'un qui vous plaît ou à qui vous plaisez... Néanmoins, il est aussi possible que vous partiez pour le week-end, chez des amis ou à la montagne si vous aimez le ski et pouvez en faire. 2e décan, Saturne vous dit encore une fois qu'il faut éviter de trop dépenser.

Cancer

Le Soleil entame un bon aspect avec Neptune, accentuant l'idéalisme dont vous pouvez faire preuve et qui est souvent présent en ce moment chez le 2e décan. Vous avez peut-être découvert un philosophe, un penseur dont vous partagez les idées et dont vous parlez beaucoup autour de vous. A moins qu'un projet politique ne crée en vous un enthousiasme que vous tentez de communiquer à ceux qui vous entourent, et même aux autres !

Lion

Lune et Vénus s'opposeront à vous ce soir, mais ceux du début du signe sont déjà anxieux depuis quelques jours. Une remise en question vous perturbe. Elle peut se faire dans votre travail, parce qu'il y a eu des changements dans l'entreprise et qu'ils ne vous plaisent pas... Mais cela peut aussi concerner votre couple, dans certains cas, ou la famille. Peut-être devez-vous déménager ? Ou emménager avec quelqu'un, sans être sûr que ce soit un bon choix ?

Vierge

Mars entame un bon aspect avec votre 2e décan, vous aurez l'impression d'avoir la force avec vous et surtout de dépasser toutes vos limites, physiques ou mentales. Cela ne durera que deux ou trois jours, mais cela vous donnera une idée de ce que vous êtes capable de faire quand vous êtes désinhibé et que vous vous sentez libre de penser et d'agir comme vous le désirez. 1er décan, c'est un week-end où vous aurez pas mal d'obligations un peu contraignantes.

Balance

Le 1er décan recevra les bons influx de la conjonction Lune/Vénus de ce soir. Les plaisirs, amicaux ou amoureux, seront une véritable source de bien-être. Bien entendu, l'autre sera au diapason et un très bon moment vous est promis. Peut-être aussi que vous êtes sur le départ pour des petites vacances avec votre progéniture ? Cela peut également vous procurer cette sensation de liberté et de bien-être dont vous aurez besoin ce soir et demain. Profitez-en !

Scorpion

Est-ce que cela vient de vous ou de l'autre ? En tout cas, l'ambiance de la journée et de la soirée risque d'être perturbante, surtout dans les couples du 1er décan. Il peut aussi y avoir une situation anxiogène en famille, mais il y a peut-être d'autres planètes de votre thème pour compenser ; aussi ne paniquez pas, la situation peut rester anecdotique. 2e décan, Mars a entamé une opposition qui vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, pas de rapports de force !

Sagittaire

Le 1er décan est au top et se réjouit de partir quelque part, en revanche le 2e décan risque d'être déçu par un résultat qui aurait dû être positif et ne l'est pas. Vous avez peut-être surestimé vos forces ou mal jugé une situation... Et si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est dans les prochains jours que vous serez face à cette situation que vous avez déjà vécue à plusieurs reprises. Peut-être parce que vous faites à chaque fois un mauvais choix ?

Capricorne

Une bonne séquence de plusieurs jours pour ceux du 2e décan nés avant le 6 janvier. Votre volonté et votre détermination à réussir sont à leur maximum. Vous pouvez tout entreprendre sous cette conjoncture, il y a de grandes chances pour que cela aboutisse. Il se peut aussi que vous passiez quelques jours de vacances avec vos enfants, à faire du sport ou d'autres activités qui seront aussi réjouissantes pour eux que pour vous. En tout cas, il y a de l'activité au programme.

Verseau

La rencontre Lune/Vénus se fait chez vous, 1er décan, et ne peut qu'accentuer votre désir d'aimer et d'être aimé par quelqu'un qui respecte votre besoin de liberté. Ceux qui n'ont pas compris votre manière de fonctionner et qui essayent d'avoir une emprise sur vous, risquent d'être déçus. En fait, tout se passe bien quand vous vous sentez libre et qu'on ne vous surveille pas ; c'est le plus important dans toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, c'est la même chose.

Poissons

Vous aurez du travail ce week-end, mais c'est vous qui l'aurez décidé : vous serez dans l'entraide, le soutien, rien ne vous plaira plus que d'aider les autres. Disons que vous vous sentirez en accord avec vous-même parce que c'est inhérent au Poissons, il a besoin d'aider, de se sentir utile à ses proches comme à sa communauté. 2e décan, évitez de défendre des idées qui sont trop conservatrices ou au contraire trop progressistes. Il y a un juste milieu !