L'horoscope du 7 mars 2019

publié le 07/03/2019 à 06:13

Bélier

Le retour d'Uranus en Taureau ne va pas bouleverser votre vie mais il peut y avoir une progression du côté de vos revenus, avec cependant des hauts et des bas. Avec Uranus vous êtes, toujours, dans quelque chose d'aléatoire qui marche bien un jour et moins bien le lendemain ; et comme Uranus occupe votre secteur d'argent, des biens et possessions... Au positif, vous pourriez trouver une nouvelle manière de gagner votre vie, mais le rendu ne sera pas plus régulier pour autant.

Taureau

Uranus est de retour chez vous, dans votre 1er décan jusqu'en 2021 et vous offre de nouvelles aventures professionnelles, peut-être en indépendant pour certains. Étant donné qu'Uranus est en charge de votre carrière, on peut penser qu'il va y avoir du changement dans ce domaine mais ce changement peut s'exprimer de mille manières selon votre thème de naissance. Vous pouvez aussi avoir une relation difficile avec un supérieur (né autour du 21 avril pour l'instant).

Gémeaux

Votre développement personnel va probablement marquer le pas avec Uranus en Taureau. Ce sont les innovations dans votre quotidien qui seront au 1er plan. Certains natifs du 1er décan en ont déjà pris la mesure (pas totalement) en 2018, et cela va être peut-être plus marquant cette année où vous pourriez découvrir de nouvelles méthodes de travail. Toutefois, pour certains d'entre vous (1er décan toujours), le travail peut devenir une contrainte : vous aurez envie d'autre chose !

Cancer

Vous l'avez déjà expérimentée l'été dernier, Uranus en Taureau vous offre une plus grande liberté et l'occasion de concocter des projets qui vous changeront la vie. C'est le 1er décan qui est concerné jusqu'en 2021, sachant que vous êtes une dizaine dans ce décan et que vous recevrez les influx uraniens chacun à votre tour. Mais il y a des chances pour qu'en 2019 les cinq premiers (nés du 22 juin au 1er, 2 juillet) ressentent pleinement les influx d'Uranus, dynamiques et porteurs d'indépendance.

Lion

Uranus ne va pas vous faciliter la vie, mais c'est justement ce qui est intéressant car elle vous met, 1er décan, au défi de renouveler vos objectifs professionnels. Il se peut que vous quittiez une entreprise - ou un associé - pour faire quelque chose en solo et que vous ayez du mal au départ, quelques obstacles qui ne seront pas insurmontables pour le coeur vaillant que vous êtes ! Mais plusieurs autres interprétations sont possibles, nous en parlerons au fur et à mesure.

Vierge

Vous êtes parmi les mieux servis par Uranus, laquelle gère votre travail. Nul doute que vous allez briller grâce à votre capacité à apporter du neuf dans votre job. Vous avez peut-être déjà découvert un moyen d'optimiser votre fonction, ou en tout cas vous en avez eu l'idée et vous allez la mettre en application : 1er décan, vous avez jusqu'en 2021 pour le faire, les natifs du 23 août au 2 septembre étant les plus concernés cette année. En outre, certains pourraient beaucoup voyager.

Balance

Littéralement ce sont les revenus de vos associations qui vont évoluer ; si vous travaillez en tandem avec quelqu'un, vous gagnerez plus que seul, par exemple. Vous avez peut-être déjà monté une association et il est sûr que cela va vous rapporter, il peut même y avoir des changements notables dans ce domaine. Sachez toutefois que les aspects d'Uranus sont toujours aléatoires et qu'un coup vous gagnerez beaucoup, un autre coup vous gagnerez moins.

Scorpion

Uranus s'oppose à vous depuis le Taureau et ce sont vos relations avec les autres, votre couple peut-être, qui vont évoluer mais le plus souvent par à-coups. C'est-à-dire que vous ferez des essais-erreurs pour construire quelque chose de solide, sur le plan familial ou professionnel. Si vous avez la quarantaine par exemple et que vous n'avez pas de famille parce que vous vous êtes trop investi dans le travail, il est peut-être temps de vous investir davantage dans votre vie personnelle.

Sagittaire

Autant votre nature de franc-tireur a été appréciée quand Uranus était en Bélier ces dernières années, autant elle risque de vous être reprochée à présent. Avec Uranus en Taureau, on tentera de vous faire rentrer dans le rang, surtout dans le monde du travail, où vous serez obligé de respecter des process, alors que ce n'est pas dans votre nature, à moins d'un ascendant Vierge ou Capricorne. Mais, il s'agira d'ajustements progressifs, alors ne luttez pas contre, ne faites pas de résistance !

Capricorne

Vous êtes parmi les favoris d'Uranus et il semble que vous allez retrouver une liberté que vous aviez perdue ces dernières années, notamment 1er décan. Une liberté de créer, de faire ce que vous voulez de votre vie, et même parfois une liberté financière qui vous a bien manquée mais étant très raisonnable, vous avez fait avec. Ce renouveau dans le domaine financier pourrait être lié à un héritage, à une donation, ou à une somme obtenue en réparation de quelque chose.

Verseau

Le changement qui vous a tant perturbé l'année dernière est de nouveau d'actualité mais vous allez pouvoir beaucoup plus en profiter qu'en 2018. N'oubliez pas que vous avez de bons influx de Jupiter et que des occasions chanceuses vous ont été offertes (1er décan pour l'instant). Il faudra juste accepter que cela ne se fasse pas comme vous le voulez mais comme les autres le veulent. Quand je dis " les autres ", ce sont très probablement vos employeurs ; vous vous sentirez moins libre.

Poissons

Uranus retourne en Taureau, comme en 2018 et s'y installe. Ce sera une expérience inédite pour le 1er décan qui peut s'être découvert un nouveau centre d'intérêt. Ou qui développe une nouvelle branche de son activité, voire d'autres choses encore : le point commun c'est la découverte, la nouveauté. Il se peut aussi que vous déménagiez pendant la période (1er décan jusqu'en 2021) et que vous ayez à vous recréer un environnement amical, de voisinage la plupart du temps.