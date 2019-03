publié le 03/03/2019 à 06:48

Bélier

Vous serez sensible à la dissonance Lune/Mars, 2e décan. Vous aimez les émotions fortes, mais quand même pas à ce point ! Certains seront un peu ou très en colère, mais tout dépend comme toujours de votre thème natal et qui indique, lui, les raisons de votre colère et elles peuvent être justifiées. Sachant quand même que vous êtes très susceptible ! 1er décan, Vénus vous envoie de bons influx, vous pourrez profiter de vos amis et leur donner de bons conseils... ou inversement.

Taureau

Vous aussi vous ne serez pas d'humeur égale aujourd'hui, surtout 2e décan. Il faut dire que votre conjoint vous fera la leçon et que vous n'aimerez pas ça ! Mais il ou elle aura peut-être de bonnes raisons ? Peut-être que vous traînerez alors que tout le monde vous attend ? A votre décharge, le fait même qu'on vous attende vous met la pression et vous avez la moindre pression en horreur ; en général, cela vous incite malgré vous à faire le contraire de ce qu'on attend de vous.

Gémeaux

Changement de dernière minute qui ne troublera pas votre bonne humeur. Car de toute manière vous serez d'humeur agréable, conviviale et le fait d'être sollicité par vos amis pour autre chose que ce que vous aviez prévu ne peut que vous amuser puisque c'est de l'imprévu dont vous aurez précisément besoin aujourd'hui. Certains partiront en vadrouille, au hasard...

Cancer

Mercure peut marquer le 3e décan, la toute fin du signe à qui une proposition pourra être faite d'ici mercredi prochain. A saisir rapidement car après Mercure sera rétrograde jusqu'au 29 mars et vous n'obtiendrez pas de retour jusqu'à cette date ; en tout cas, rien qui vous satisfera. Même chose pour les demande que vous ferez après mercredi, ou pour les courriers dont vous attendrez une réponse. Un conseil, ne mettez rien en route tant que Mercure est rétrograde.

Lion

La discorde entre Lune et Mars risque de fâcher le 2e décan : vous serez un peu trop ferme par moments, pour ne pas dire rigide sur les questions matérielles. Qu'il s'agisse de l'argent de poche de vos enfants ou du vôtre, vous ne ferez pas dans la nuance et n'accorderez pas grand-chose, autant aux autres qu'à vous-même. Toutefois, il est possible que vous attendiez qu'on vous envoie de l'argent qu'on vous doit, et il faudrait que vous le receviez avant mercredi.

Vierge

Ce n'est peut-être pas facile en ce moment 3e décan, vous avez un souci avec un document mal rangé, que vous passerez quelques heures à rechercher. Cela vous permettra de mettre de l'ordre dans votre courrier, vos tiroirs, et tout ce qui est encombré. Mais c'est bizarre parce qu'en général vous êtes extrêmement bien organisé et il faut que vous soyez très préoccupé pour que vous n'ayez pas classé ces papiers ou pour que vous n'ayez pas payé une de vos factures (p. ex.).

Balance

On ne va pas chercher la petite bête, dans l'ensemble cette journée sera des plus agréables, vos loisirs et autres distractions vous changeront bien les idées. Et si quelqu'un autour de vous met une mauvaise ambiance, vous saurez le ou la remettre à sa place sans autre forme de procès. Le seul souci que vous pourriez avoir sera pour le 2ème décan, qui risque de se retrouver dans un imbroglio financier dans les prochains jours ; c'est même peut-être déjà en cours.

Scorpion

Un petit problème à prévoir avec un parent ou un autre membre de la famille. Vous bouillonnerez intérieurement, mais aurez des scrupules à vous exprimer. De plus, vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui prend tout mal et vous savez que si vous dites ce que vous pensez, ça peut mal tourner. Aussi aurez-vous raison, pour la plupart, de garder vos remarques pour vous. Après tout, si vous êtes en famille ce n'est pas pour vous disputer, quoique...

Sagittaire

Le Soleil entame une dissonance avec Neptune qui a pour effet de vous inciter à lever le voile sur une situation ; enfin, c'est une des étapes d'un long processus. Cela a commencé depuis longtemps pour le 2e décan, qui hésite, qui est très incertain mais qui doit, à terme, faire ou dire quelque chose qui pourrait avoir un effet particulier sur la famille ou sur ce qu'il a construit jusqu'à présent. Ce n'est pas facile et c'est normal que cela prenne du temps.

Capricorne

Uranus domine aujourd'hui, elle va être pendant plusieurs années la planète qui vous fera progresser et, pour beaucoup, découvrir une nouvelle façon de vivre. C'est déjà en cours pour certains natifs du 1er décan, nés avant le 28 décembre. A partir de mars, c'est progressivement tous les membres du 1er décan qui seront face à cette évolution, qui peut se manifester dans plusieurs domaines définis par votre thème natal. En son absence, c'est un projet personnel qui est concerné (un enfant ?).

Verseau

La Lune est encore chez vous mais elle s'affronte à Mars et si vous êtes du 2e décan, né après le 30 janvier, vous pourriez être angoissé ou stressé pour rien. Enfin, pour du ressenti, des pensées anticipatrices, mais pas forcément quelque chose de concret car vous n'avez, en apparence, aucune dissonance à part celle de Mars. Et encore : elle vous pousse à aller de l'avant, à faire un choix, à prendre une décision sur laquelle vous auriez aimé réfléchir davantage.

Poissons

Lune et Mars ne s'entendent pas, vous ne pourrez pas faire la grasse matinée parce qu'on vous sollicitera pour mille choses et que vous ne saurez pas dire non. Et si vous avez prévu de faire la sieste, ce sera pareil : on ne vous laissera pas tranquille alors que vous auriez aimé passer ce dimanche à ne rien faire : regarder la télé, lire vos journaux, glander... Mais non, il faudra aider les uns et les autres et contrairement à hier, cela vous fatiguera plus qu'autre chose.