L'horoscope du 28 février 2019

publié le 28/02/2019 à 05:37

Bélier

Il y a du mécontentement dans l'air car rien ne vous conviendra et vous sentirez la colère monter. Mais vous saurez vous contrôlerez et on vous en félicite. Le problème c'est que ce contrôle ne sera pas sélectif, aussi ne vous étonnez pas si vos sentiments et d'autres choses agréables sont également sous contrôle. Mais bon, l'important c'est que vous ne soyez pas injuste et n'accusiez pas ceux qui vous entourent d'être à l'origine de votre mécontentement.

Taureau

Une bonne journée, vous vous préparez peut-être à partir quelques jours en vacances et il semble que par moments vous aurez un peu la tête ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que vous resterez à ne rien faire, ce n'est pas votre genre, vous êtes responsable. Mais, de temps en temps, votre esprit s'échappera et vous emmènera loin d'ici... ça vous fera du bien ces petits décrochages, vous rechargerez vos batteries et serez encore plus efficace dans votre boulot.

Gémeaux

1er décan, vous avez eu un petit souci matériel, mais il s'est arrangé et c'est à présent au tour du 2e décan : il se peut que vos moyens d'action soient limités. Il se trouve que Saturne transite le 2e décan du Capricorne et que la planète de la rigueur vous impose de faire des économies ; si vous ne les faites pas, cela risque de vous retomber dessus régulièrement : vous recevez des lettres recommandées, des avis des impôts, bref du courrier comme on n'aime pas en recevoir.

Cancer

Les natifs de juin sont bien servis aujourd'hui, une invitation pourrait leur faire plaisir, à moins que vous n'ayez prévu quelque chose de spécial avec des amis. Par ailleurs, si vous avez un projet, il vous réchauffera le coeur (1er décan toujours). En revanche, ce n'est pas le paradis pour le 2e décan, la pilule est amère et due à Saturne, surtout né après le 9 juillet ; mais cela ne va pas durer. Quant au 3e décan, tout va bien, sauf pour les natifs des 22, 23 juillet, très énervés.

Lion

Quelques tensions se sont installées chez certains d'entre vous. Nés autour des 23, 24, 25 juillet, un projet avec un partenaire pourrait être remis, voire annulé. Uranus et Vénus sont en bisbille et après avoir beaucoup tergiversé vous aviez accepté ce qu'on vous demandait, mais ces jours-ci vous avez envie de tout envoyer promener. C'est votre besoin de liberté qui est en cause, votre désir de n'avoir aucun compte à rendre à personne !

Vierge

Prévoyez une bonne journée, on vous complimentera sur votre travail car vous obtiendrez un résultat dont vous serez fier. Surtout si vous êtes du 1er décan. Vous êtes parmi les mieux servis, mais ce n'est pas mal non plus pour le 2e décan. Cependant, né après le 8 septembre, il semble que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui met du temps à se concrétiser ! Mais vous avez des tonnes de patience et de persévérance à votre disposition !

Vous serez surtout victime de vous-même, 1er décan. Le fait est que vous vous jugerez avec un peu trop de dureté. Mais vous passerez à autre chose dès demain. 2ème décan, la Lune et Saturne seront conjointes demain et vous pourriez le " sentir " dès aujourd'hui à travers un spleen, une nostalgie, le sentiment que quelqu'un vous manque ou que vous n'êtes plus amoureux de l'autre. Ce qui pourrait vous poser un vrai problème (né après le 9 octobre).

Scorpion

Si vous sentez qu'on vous en veut, voire qu'on vous rejette, ne restez pas sans rien faire. Allez au-devant d'une explication, ne persistez pas dans le non-dit. C'est assez courant chez le Scorpion de ne pas dire ce qu'il ressent, de ne pas faire les mises au point parfois nécessaires dans un couple, ou avec un partenaire professionnel. Mais la Lune du jour vous invite à communiquer et à exprimer ce que vous avez sur le coeur, sans pour autant créer de crise.

Sagittaire

Vous serez préoccupé par une question matérielle, un objet ou un appareil pour la maison qu'il faut remplacer. Le problème étant que ça peut vous coûter cher ! Et que certains Sagittaire du 2ème décan sont impactés (légèrement) par Saturne et se disent qu'ils ne doivent pas trop dépenser par les temps qui courent. D'autres n'ont carrément pas les moyens parce qu'ils ont dû sortir de l'argent pour autre chose il n'y a pas si longtemps que ça.

Capricorne

Cachez cette sensibilité que je ne saurais voir... Vous ferez votre possible pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'une personne ou une situation vous touche. Et pourquoi vous ne voulez pas montrer vos émotions ? Mystère. Il est impossible que vous n'en ayez pas, sinon ce serait très ennuyeux, mais vous ne voulez pas que cela se sache, peut-être par crainte qu'on vous trouve faible ? Et si ces émotions étaient une force que vous vous empêchez d'utiliser ? Posez-vous la question.

Verseau

Le distrait, ce sera vous aujourd'hui. Pas autant que Pierre Richard, mais quand même ! Vous aurez tendance à oublier que vous avez certaines valeurs. Juste pour défendre quelqu'un dont vous n'appréciez pas les idées, mais vous trouverez injuste qu'on l'attaque. Toutefois, savoir dissocier la personne de ses idées est une preuve de force et d'intelligence, aussi ne vous en voulez pas si après coup vous pensez que vous n'auriez pas dû, que vous regrettez.

Poissons

L'entraide est au premier plan, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à demander. Mais un projet est aussi dans les tuyaux pour le week-end. Il peut s'agir d'un départ en vacances, comme de vous rendre à un colloque ou de faire partie d'un séminaire. En tout cas, il y aura du monde et si vous partez en vacances, c'est sur les routes qu'il y aura du monde ! 2e décan, Mars entame un bon aspect avec vous à partir de demain : vous aurez mille activités !