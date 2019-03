L'horoscope du 1er mars 2019

publié le 01/03/2019 à 05:43

Bélier

Vénus en Verseau éclaire un secteur amical de votre thème. Soit vous ferez une rencontre grâce à vos amis, soit une amitié pourrait peu à peu se transformer. Mais ne rêvez pas trop et surtout n'idéalisez pas trop ceux que vous rencontrerez, ils auront un caractère spécial et pourraient n'avoir aucune envie de s'engager dans quoi que ce soit. Ce qui vous donnera encore plus envie de les conquérir car vous aimez ceux qui vous échappent, qui sont difficiles à conquérir.

Taureau

Vénus en Verseau n'est pas votre préférée, vous pensez que ceux que vous aimez se détachent de vous, alors qu'ils ne font que prendre un peu plus de liberté. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, vous êtes un peu étouffant quand vous aimez, vous avez tendance à surveiller l'autre de peur qu'il ou elle ne vous trompe et cela peut créer des crises néfastes à votre couple. Le mieux serait de faire confiance, mais ce n'est pas gagné, la confiance étant difficile pour vous à établir.

Gémeaux

Vénus en Verseau est propice à l'épanouissement de vos sentiments ; vous leur donnez plus de place et surtout amour et amitié font un bon mélange. Vous éprouvez également de la curiosité envers l'autre, vous vous intéressez vraiment à lui, elle, et lui posez les bonnes questions. En couple, il pourrait être question d'un projet de voyage, certains étant bientôt en vacances. A moins que vous n'y soyez déjà et que tout se passe à merveille.

Cancer

1er décan, vous êtes concerné par une Vénus déconcertante, vous aurez du mal à comprendre l'autre et il faut dire que vous-même ne serez pas transparent. Il peut y avoir du non-dit entre vous et vous savez que cela fait le lit de problèmes qui s'accumulent ; mais heureusement, Vénus ne sera pas active très longtemps, 2 jours tout au plus pour chacun (1er décan jusqu'au 10 mars). En outre, et c'est logique, les problèmes liés à la jalousie ne seront pas absents.

Lion

La planète du coeur éclaire votre couple qui semble plus harmonieux sous son influence et favorise également les rencontres pour ceux qui sont seuls. Je ne dis pas que vous allez tomber sur votre âme soeur, mais que vous aurez quelqu'un à séduire ou qu'on vous " draguera " et que cela vous fera plaisir de voir que votre séduction fonctionne. En fait, il se peut que vous soyez invité à une petite fête et ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances (1er décan jusqu'au 10).

Vierge

Si vous devez éprouver quelques sentiments, ce qui n'est pas sûr, ce sera dans le cadre de vos activités quotidiennes, pour quelqu'un que vous connaissez déjà. De plus, cet éventuel coup de coeur vous dérangera car vous aurez affaire à quelqu'un qui ne sera pas vraiment en phase avec vous. Mais si jamais cela arrive, donnez une chance à ce début d'histoire d'exister. Fuir l'amour n'est jamais une bonne solution, vous avez tout intérêt à payer pour voir : on ne sait jamais !

Balance

L'ambiance de Vénus en Verseau vous plaira car vous pourrez exprimer librement vos sentiments, alors que, précédemment, vous étiez obligé de les refréner. Vous vous sentirez d'ailleurs, dès aujourd'hui, plus libre, plus désireux de sortir de vos rails et de montrer à l'autre combien vous l'aimez. A moins que ça ne soit votre partenaire qui vous donne une jolie preuve d'amour. 1er décan, jusqu'au 10 mars, et chacun à votre tour pendant un jour ou deux, pas plus.

Scorpion

S'aimer soi-même c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour, a dit Oscar Wilde. Et grâce à Vénus en Verseau, vous êtes mis au défi de vous aimer ; ce n'est pas toujours d'une grande simplicité pour le Scorpion qui se focalise parfois plus sur ses défauts que sur ses qualités. Cela dit, il peut se passer quelque chose (1er décan jusqu'au 10 mars) c'est que vous allez éventuellement retrouver par hasard quelqu'un qui a fait partie de votre vie dans le passé.

Sagittaire

Bonne configuration, plus pour vos petites histoires de coeur que pour le grand amour. Vous aurez envie de flirter, de vous amuser, mais pas de vous engager. D'ailleurs vous êtes peut-être déjà engagé, mais vous aurez besoin de tester votre pouvoir de séduction à droite et à gauche, sans rien faire d'autre. En couple, il est possible que vous vous intéressiez de près à l'actualité ou que vous ayez un nouveau centre d'intérêt en commun, ce qui ne peut que vous rapprocher.

Capricorne

Vous serez un peu empêtré dans vos sentiments, vous aurez besoin d'attention, de tendresse, mais comme souvent vous supporterez mal d'être en demande. Vous serez tenté de négliger vos besoins, voire de les rejeter, alors que vous devriez au contraire les accueillir et trouver le moyen de les communiquer à ceux qui sont concernés. Ce n'est pas uniquement adressé à votre conjoint, tous ceux que vous aimez peuvent, par exemple, combler votre besoin d'attention.

Verseau

Vénus est au top pour ceux de janvier, qui viennent de vivre une séquence en peu mouvementée. Quelqu'un près de vous saura vous apaiser et vous adoucir. Vous sentirez que vous êtes apprécié, voire aimé, ou alors c'est vous qui exprimerez vos sentiments de manière plus compréhensible pour ceux que vous aimez. C'est vrai que vous avez souvent des difficultés à exprimer directement ce que vous ressentez, vous le faites à votre manière et il faut savoir vous décrypter.

Poissons

Pendant quelques jours, votre chéri/e sera absent ou c'est vous qui serez loin de lui ou d'elle, et cela ne vous rassurera pas du tout : 1er décan jusqu'au 10 mars. Ce n'est pas que vous manquerez de confiance mais vous vous direz : loin des yeux loin du coeur...Certains n'y penseront pas, ou en tout cas moins, et en particulier ceux qui sont en vacances. Cela dit, si vous travaillez, vous aurez quelques préoccupations, et en particulier des préoccupations financières ; l'argent ne rentre pas assez vite.