L'horoscope du 28 mars 2021

publié le 28/03/2021

Bélier

La pleine Lune de ce dimanche oppose le 1er décan de votre signe au 1er décan de la Balance. Il semble que pour une fois, vous ne déciderez de rien à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que vous réfléchirez avant d'agir, ce qui est la meilleure manière de ne pas faire d'erreur, de mauvais choix. Toutefois, certains pourraient hésiter face à un choix amoureux, d'autant plus que cette pleine Lune voit le Soleil en conjonction avec la planète d'amour, Vénus. A moins que vous ne fassiez/receviez une demande en mariage.



Taureau

Une pleine Lune sous l'égide de votre maître, Vénus, et qui peut vous murmurer à l'oreille que de garder rancune à quelqu'un n'est pas dans votre intérêt. Nous vous savons rancunier de nature, vous n'oubliez rien, mais l'esprit de cette pleine Lune est à la conciliation, la réconciliation, surtout si vous vous êtes fritté avec l'un de vos collaborateurs, ou un associé. Le domaine du travail et des personnes qui composent votre quotidien est touché par la pleine Lune.



Gémeaux

La conjoncture est dynamique et favorable à votre bien-être tant physique que psychologique. Le fait d'avoir des projets éloigne toute forme de morosité. Vous vous projetez dans l'avenir et pour vous il n'est pas sombre (1er décan). Certaines choses vous manquent peut-être encore : les concerts, la vie artistique ou les restaurants, quoiqu'il semble que nous prenons le bon chemin, des ouvertures étant programmées ou ayant même déjà eu lieu... Prévisions écrites le 14 février.



Cancer

La pleine Lune oppose votre vie intime à votre vie sociale, votre but c'est de travailler davantage, mais peut-être que l'harmonie familiale en pâtit. Vous semblez (1er décan) être tiraillé entre ces deux domaines de votre vie, mais ce n'est pas le moment de prendre une décision ou de faire quoi que ce soit. Laissez passer cette pleine Lune, ne vous impatientez pas trop, d'autant plus que vous aurez bientôt la réponse aux questions que vous vous posez.



Lion

Agréable pour vous, 1er décan, la pleine Lune vous donne des ailes et vous invite au voyage. Qu'il soit réel ou non n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'évasion, ou la sensation d'évasion, celle de pouvoir échapper au quotidien et à sa routine. Si vous êtes de ceux qui sont en pleine reconversion (2ème décan), il est possible que vous songiez à un stage ou à une formation. C'est peut-être le bon moment pour vous renseigner dans plusieurs directions et examiner vos choix.



Vierge

Le Soleil et la Lune opposent vos secteurs d'argent, celui-ci sera l'objet de vos réflexions dans les prochains jours et vous pourriez entamer une négociation. Mais comme je vous l'ai dit hier, Mercure étant conjointe à Neptune, vos échanges risquent d'être trompeurs et il n'est pas impossible qu'on vous fasse une promesse qui ne sera pas tenue. Cela dit, si vous vendez quelque chose, vous pourriez avoir trouvé un acheteur, mais ne le laissez pas vous baratiner.



Balance

La Lune dans votre signe, s'oppose au Soleil en Bélier, aussi votre partenaire peut se montrer un peu trop autoritaire et prendre des décisions sans vous consulter. Dans ce cas, vous aurez l'impression d'être transparent, de compter pour du beurre. Cependant, l'autre se rendra compte qu'il ou elle a blessé votre sensibilité et fera tout pour se rattraper : cela vous touchera car il/elle fera des efforts. Mais laissez-le ou la culpabiliser pendant quelque temps, histoire de marquer le coup.



Scorpion

La pleine Lune du Bélier est généralement un peu casse-pieds mais cette année elle est associée à Vénus et au contraire, un problème urgent pourrait être arrangé. Il s'agit peut-être tout simplement de terminer le plus vite possible (demain ?) un travail et de faire appel à quelqu'un pour vous aider ; à moins que ce ne soit un collègue qui vous demande instamment de l'aider à boucler un travail, ce que vous ferez mais sans grand enthousiasme, l'énergie étant un peu fuyante ces jours-ci.



Sagittaire

Vous n'aurez pas à vous plaindre de cette pleine Lune, au contraire ! Elle favorise la réalisation de l'un de vos projets, 1er décan, et vous voit très fier de vous. Parfois un peu trop, mais ce n'est pas grave, sauf si vous avez des jaloux autour de vous : ils vous en voudront d'autant plus que vous aurez l'air de réussir avec beaucoup de facilité et que certains s'en vanteront. Toutefois, il semble que vous serez bien soutenu par vos amis ou alliés professionnels.



Capricorne

Vous aurez le choix entre faire cavalier seul la semaine prochaine, ou au contraire travailler en équipe. Il semble que vous préférerez ne compter que sur vous-même. Et il est vrai que la conjonction du Soleil et de Vénus peut vous donner le sentiment que vous arriverez à tout par vous-même, que vous réussirez sans rien demander aux autres. Pourtant la pleine Lune vous dit que vous serez plus fort si vous associez vos efforts à ceux des autres et si vous ne vous isolez pas.



Verseau

La pleine Lune est à la fois satisfaisante et dynamique, vous sentirez une accélération dans les prochains jours, les nouvelles seront très encourageantes. En outre, vous aurez le sentiment que vous pouvez faire de grandes choses (1er décan), Saturne n'étant plus là pour jouer son rôle de frein, ou même pour vous faire perdre pied. Cependant, si vous êtes né après le 28 janvier, vous avez encore un peu d'instabilité à gérer, vous serez sorti d'affaire le mois prochain.



Poissons

Ce que je vous ai dit en début de semaine semble confirmé, 1er décan, une rentrée d'argent est au programme, vous avez vraiment intérêt à la mettre de côté. Jupiter commence à vous envoyer ses influx, qui seront plus forts le mois prochain, et il est possible que certains natifs aient un problème d'impayé, ou que l'administration leur réclame une somme qu'ils ont oublié de payer. Et sachez-le, l'administration, elle, ne vous oublie jamais. N'allez pas croire le contraire.