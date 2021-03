L'horoscope du 25 mars 2021

publié le 25/03/2021 à 05:30

Bélier

Vous êtes encore très bien servi par les astres, quoi qu'un peu trop réactif aujourd'hui. Seule Mercure en Poissons est un peu casse-pied pour le 2ème décan. Vous n'êtes pas toujours en confiance avec vos interlocuteurs et surtout il peut arriver que vous interprétiez leurs propos de travers. Le plus souvent parce que vous serez distrait et que vous n'écouterez qu'à moitié. Ne faites pas totalement confiance à ce que vous croyez entendre.



Taureau

Les natifs du 3ème décan sont en train de se faire du mouron à cause d'une histoire administrative, surtout né autour du 12 mai. Essayez de régler cette affaire rapidement, mais sachez que ce problème, ou un autre du même genre, pourrait revenir à la rentrée de septembre. 2ème décan, faites confiance à votre flair aujourd'hui, surtout né autour des 4, 5 mai : vous capterez facilement ce que les autres ne vous disent pas, ou leurs petits mensonges.



Gémeaux

2ème décan, Mercure et Mars étant toujours en bisbille, vous êtes vous aussi très contrarié par des bruits qui courent. Mais la vérité peut très bien être ailleurs. Il ne faut pas adhérer à tout ce qu'on vous dit, aux rumeurs qu'on vous rapporte. L'idéal serait que vous vous fassiez votre opinion vous-même, en vous renseignant auprès de ceux qui décident, ou de ceux qui en sont proches. Les propos rapportés sont le plus souvent déformés, chacun les arrange à sa sauce, sans même s'en rendre compte.



Cancer

2ème décan, Mercure facilite votre quotidien en ce moment. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais vous avez sans cesse des petites chances, amusantes quand on s'en rend compte. La tartine qui tombe du bon côté par exemple, la place de stationnement qui se libère quand vous arrivez, le métro ou le bus qui arrivent en même temps que vous, etc. ça ne dure qu'une journée ou deux, mais c'est vraiment agréable à vivre : né les 5, 6 juillet c'est pour vous aujourd'hui...



Lion

Dans votre 3ème décan, la Lune s'oppose à Jupiter et décuple votre sensibilité au regard des autres. Vous y prêtez souvent attention, mais ce sera encore plus aujourd'hui, peut-être parce que vous serez en compagnie de personnes qui sont importantes à vos yeux ; voire de quelqu'un que vous voulez séduire. 2ème décan, vos échanges ne sont pas très satisfaisants car les réponses qu'on vous donne ne sont pas claires et nettes. Ce sera beaucoup mieux après lundi prochain.



Vierge

Certains natifs du 2ème décan, nés autour des 5, 6 septembre, se trouvent malmenés par un partenaire ou par un supérieur. On vous tient un discours que vous ne pouvez pas réfuter par crainte de la personne en question, ou parce que votre position pourrait être menacée. Mais je pense, malgré tout, qu'il faut mettre des limites à ceux qui ne sont pas respectueux et que leur tourner le dos est une des solutions. Ne jamais donner l'impression que vous êtes touché, même si vous êtes en faute. La sensibilité n'a pas de place au boulot.



Balance

Encore une bonne journée en perspective et cette fois c'est pour le 3ème décan, qui pourrait recevoir un joli coup de pouce du destin. Probablement à travers l'une de vos relation (parfois, ça peut venir des réseaux sociaux) qui peut vous faire une très intéressante proposition. Quelque chose de créatif, ou qui mettrait votre image en avant... A moins que vous ne soyez de ceux qui se réjouissent d'attendre un enfant et que ce soit au premier plan de ce jeudi. Tout le 3ème décan est concerné.



Scorpion

2ème décan, même si Mars vous voit en compétition ou parfois en crise dans votre boulot, vous disposez quand même d'un bon aspect de Mercure qui vous permet de comprendre ce qui se joue au-delà des apparences. Aujourd'hui, ce sont surtout les natifs des 5, 6 novembre qui sont sensibles à une dissonance Mars/Mercure : écoutez votre instinct, votre intuition, ils seront à votre service dès que vous communiquerez et cela, même si la conversation ne se déroule pas très bien...



Sagittaire

Si c'est toujours agité pour le 2ème décan, le 3ème est dans un épisode plutôt chanceux et cela se confirme aujourd'hui. Les développements professionnels que vous êtes en train de mettre en place depuis quelque temps commencent à porter leurs fruits. Vous pourrez d'ailleurs le constater aujourd'hui et cela vous encouragera à continuer. 2ème décan, essayez de ne pas donner suite à ceux ou celles qui vous " cherchent " et veulent en découdre avec vous. Ignorez-les si possible.



Capricorne

En dépit de petits soucis financiers, le 2ème décan est favorisé par la conjoncture, surtout parce qu'Uranus entame son bon aspect avec vous et que vous êtes en train de vous libérer de certaines contraintes, qui n'ont peut-être rien à voir avec l'argent. Il s'agit de vous imposer davantage, de montrer ce dont vous êtes capable et de réussir à progresser. Pour quelques-uns, l'arrivée d'un enfant est à mettre au compte des changements qui dérangent votre organisation, très momentanément.



Verseau

3ème décan, et surtout né autour des 10 et 11 février, vous avez mis la main sur un projet ou sur une idée qui pourrait connaître un important développement dans les prochains mois. Peut-être même que vous êtes en train de démarrer quelque chose, ou qu'il y a une négociation dans l'air à propos de ce projet et que les choses évoluent bien. A moins que votre décan ne reçoive de fortes dissonances dans votre thème natal... Quoi qu'il en soit, ce que vous créez devrait très bien marcher.



Poissons

2ème décan, né après le 4 mars, vous avez l'oeil en ce moment, et le bon ! Faites confiance à ce que vous voyez plus qu'à ce qu'on vous raconte. Les autres peuvent avoir tendance à vous manipuler dans le but de vous faire sortir de l'argent, ce que vous ne devez faire qu'après avoir vérifié ou fait vérifier ce qu'on vous demande de faire ou les papiers qu'on veut vous faire signer. La duplicité de certains pourrait être à l'origine d'une colère pour ceux nés autour du 4 mars.