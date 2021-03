L'horoscope du 24 mars 2021

publié le 24/03/2021 à 05:30

Bélier

Vous cochez toutes les cases aujourd'hui, vous vous sentirez au meilleur de vous-même, au top de vos possibilités, mais veillez à ne pas trop vous disperser. Vous voudrez tellement bien faire que vous risquez d'entreprendre plusieurs choses à la fois et de ne pas aller au bout... Déjà, le 1er décan, a pu passer une très agréable soirée, et la journée continuera sur la même ambiance, qui peut être amoureuse pour certains. Mais, 1er décan toujours, l'argent pourrait rentrer.



Taureau

Au contraire du Bélier, vous serez moins à l'aise, à cause d'un excès de sensibilité, lié à votre orgueil. Vous trouverez que votre chéri, ou vos proches, ne vous considèrent pas assez, ou qu'ils vous traitent en quantité négligeable. Mais ce sera une vue de votre esprit, pour la plupart, quelque chose que vous ressentez peut-être depuis votre enfance et contre quoi vous avez du mal à lutter. Il n'y a rien à faire, vous pensez que ceux que vous aimez ne vous valorisent pas assez.



Gémeaux

Vous aussi vous devriez être au top, notamment né en mai. L'un de vos projets pourrait se réaliser et vous apporter le plaisir que vous en attendez. Il peut autant s'agir de quelque chose de prévu pour aujourd'hui, qu'un projet à plus long terme, une perspective professionnelle (ou personnelle) qui avance de manière positive. Ceux nés début juin sont dans le même bateau et travaillent probablement (ou comptent) sur un projet qui prend du temps mais qui peut être une réussite à terme.



Cancer

Né au tout début du signe, en juin, la conjonction Vénus/Soleil au zénith de votre thème est valorisée par la Lune et il est donc possible que vous ayez une petite réussite à mettre à votre actif, quelque chose qui est important à vos yeux. Un contrat, un accord, un engagement tenu pourraient être au programme. Toutefois, selon la disposition de votre ascendant, il pourrait y avoir de l'amour dans l'air, ou de l'argent (Vénus gère les deux) dans votre poche. Vous semblez assez favorisé en ce moment, et dans les prochains mois aussi.



Lion

Chez vous, l'astre lunaire se met au service du Soleil et de Vénus. Si vous êtes né en juillet, cette configuration est vraiment avantageuse et attire l'attention sur vous, sur vos compétences et sur le dynamisme, l'esprit d'entreprise qui sont les vôtres. Il se peut qu'on vous fasse une proposition, ou que vous-même ayez quelque chose à offrir et on ne pourra pas trop vous résister tant vous serez séduisant et convaincant. Votre séduction semble aussi être un atout de taille.



Vierge

Vous ne vous sentirez pas à la hauteur et pourtant vous y êtes, vous avez tout ce qu'il faut. Le problème c'est que quelqu'un semble vouloir vous dévaloriser, vous faire croire que vous êtes en-dessous du niveau, que vous manquez de ceci ou de cela. NE JAMAIS CROIRE ceux qui vous critiquent de cette manière, ils sont manipulateurs et ils savent que vous ne réagirez pas parce qu'ils ont un pouvoir sur vous. Donc surprenez-le ou la en lui disant que c'est lui/elle qui est un/e incapable. Parce que c'est ça la réalité.



Balance

Une belle journée en perspective pour les natifs de septembre. L'une de vos relations pourrait vous faire une offre qui vous fera sauter au plafond. Quelque chose à quoi vous allez réfléchir, bien sûr, il ne faut pas dire oui dans l'instant, mais laisser entendre que cela vous plaît et que vous allez donner votre réponse rapidement. Il se trouve que Jupiter, la planète de chance, stationnera bientôt dans votre secteur du travail et que celui-ci va se développer tous azimuts.



Scorpion

Né en octobre, la conjoncture occupant votre secteur du travail, vous devriez avoir du plaisir dans ce domaine. Et si l'un de vos proches a eu un problème de santé, cela devrait s'arranger rapidement, d'ici la semaine prochaine. Mais vous pouvez vous enorgueillir, dès aujourd'hui, de ce que vous avez fait pour cette personne car vous avez fait beaucoup et vous avez été très efficace. Toutefois, certains placeront cette efficacité dans leurs activités de la journée, ils voudront que tout soit parfait.



Sagittaire

Le rapport de force induit par l'un de vos proches est encore d'actualité pour le 2ème décan, mais aujourd'hui ce sont ceux de novembre qui sont à l'honneur grâce aux beaux aspects formés par la Lune, le Soleil et Vénus. Vous devriez ressentir de la joie, du plaisir, parce que vous avez été créatif, ou tout simplement parce que vous êtes en forme physiquement et qu'on vous complimentera sur votre look. Il faut dire que vous le soignerez : auriez-vous envie de séduire quelqu'un ?



Capricorne

Verseau

Les natifs de janvier sont toujours à l'honneur parce qu'ils se sentent acceptés par quelqu'un, ou par une entreprise où ils pourraient démarrer un nouveau job. En tout cas, il y a du nouveau pour vous et si ce n'est pas encore d'actualité, c'est dans les tuyaux. Et c'est probablement quelque chose qui va vous rapporter plus, une fois que vous aurez négocié évidemment. Vous pourriez même jouer entre ancien et nouvel employeur pour obtenir le meilleur salaire, tarif, prestation, etc.



Poissons

Ce que votre travail vous rapporte ou ce qu'on vous paye pour des services rendus sera au centre de vos préoccupations. Vous pensez " valoir " plus que ce que vous récoltez et vous êtes peut-être en train de chercher une solution au problème. Mais il faut rester réaliste : la crise étant là, est-ce que vous avez une possibilité d'évolution là où vous êtes actuellement ? Est-ce que ça ne serait pas mieux de trouver un job supplémentaire (si cela vous est possible) afin d'avoir des fins de mois moins difficiles ?