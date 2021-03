L'horoscope du 26 mars 2021

publié le 26/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, la conjoncture est encore extrêmement favorable à vos amours et à votre bien-être, mais un proche vous incitera à la prudence et il aura raison car vous risquez de vous emballer trop vite, d'agir et de réfléchir après, alors qu'il faudrait faire le contraire. Né hier ou aujourd'hui, vous êtes les plus avantagés aussi canalisez votre enthousiasme et ne vous énervez pas si on vous pose quelques limites. Elles seront raisonnables et vous aideront à voir plus clair ou... à moins dépenser si vous avez la fièvre acheteuse.



Taureau

Faites ce qu'il faut pour vous montrer sous votre meilleur jour, soignez votre look et faites preuve de retenue si jamais vous devez négocier un achat ou une vente. Cela s'adresse surtout aux natifs de la première semaine de mai, poussés par Mars à mettre la gomme pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais à trop montrer ce que vous voulez, vous risquez de donner envie à l'autre de vous refuser ce que vous proposez. Plus vous paraîtrez distant et meilleures seront vos chances.



Gémeaux

2ème décan, vous serez plus nerveux et susceptible que les autres jours, peut-être parce que vous avez mal dormi ou que vous avez une décision à prendre et que cela vous casse les pieds. Cela dit, tout peut vous énerver aujourd'hui, mais cela ne durera que quelques heures. En revanche, la dissonance Mercure/Mars se défait et vous serez moins en colère après l'un de vos proches. 1er décan, vous avez de beaux aspects et vous pouvez compter sur vos amis ou sur votre réseau relationnel.



Cancer

Vous aurez probablement un contact à prendre ou une démarche à faire si vous êtes du 1er et 2ème décan ; rien de très ennuyeux, mais vous manquez un peu de peps en ce moment : Mars ne vous sourit pas et vous êtes moins motivé. Soyez patient, votre énergie reviendra d'ici quelques jours. Il se peut que cette baisse de forme soit due au fait que vous avez des soucis financiers et que vous pouvez être victime de la crise issue de la pandémie. 1er décan, tout commence à aller mieux, et encore plus le mois prochain.



Lion

Évitez les dépenses impulsives, et si vous pensez acheter quelque chose dont vous avez vraiment besoin, ne vous précipitez pas. Faites des comparaisons, donnez-vous du temps pour être sûr d'avoir le bon produit. En amour et en amitié, évitez de vous comporter en propriétaire avec l'autre, surtout si vous êtes du 2ème décan né autour des 2, 3 août. La peur de le/la perdre, qu'il ou elle vous abandonne, peut en effet engendrer des comportements qui ne vous sont pas habituels et qui sont une réaction à la peur.



Vierge

La Lune traverse votre signe, accentuant votre sensibilité mais aussi votre tendance à vous mettre en colère, surtout 2ème décan. Il est vrai que quelqu'un semble vous pousser dans vos retranchements... Vous risquez de mal le supporter, encore plus aujourd'hui que les autres jours, et vous pourriez faire ou dire des choses qui dépassent votre pensée. Aussi, prudence ! Ne dites rien sans avoir mûrement réfléchi et soigneusement analysé vos propos, comme vous savez si bien le faire.



Balance

Vous avez le coeur en fête en ce moment, surtout 1er décan, il est possible que vous soyez tombé amoureux et que cela vous donne envie de chanter et de danser. Si vous êtes en train de vivre les débuts d'une relation, il est vrai que vous pouvez être sur un petit nuage. Mais la conjonction Soleil/Vénus qui vous regarde peut aussi engendrer des désaccords (selon votre thème), aussi ne vous étonnez pas, pour certains, si vous ne vous sentez pas plus amoureux que ça !



Scorpion

Plus vous aurez un comportement amical avec vos collègues ou clients, meilleurs seront vos résultats. Vous sentirez d'ailleurs que vous avez un bon feeling avec certains et tout se passera comme vous l'avez prévu. Il peut aussi être question d'un projet aujourd'hui, sans pouvoir définir s'il s'agit d'un projet personnel ou professionnel. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'aide n'attendez pas pour en demander, aujourd'hui et demain seront bénéfiques dans le domaine de l'entraide.



Sagittaire

Vous êtes naturellement agité, mais vous êtes aussi un agitateur de consciences, et c'est ce que vous ferez aujourd'hui, surtout 2ème décan. Vous chercherez à mobiliser les autres, afin qu'ils prennent conscience d'une situation qui révèle une inégalité ou une autre injustice. Cela peut s'adresser bien sûr en premier à votre partenaire, mais aussi à vos collègues et même à une personne de la famille. 1er décan, vous avez une sorte de baraka, vous pouvez profiter au maximum des plaisirs de la vie.



Capricorne

Ce à quoi vous aspirerez le plus aujourd'hui, c'est de vous sentir en sécurité, surtout dans le domaine du boulot où vous pouvez avoir quelques troubles ces jours-ci, surtout 2ème décan. On ne se montre pas très gentil avec vous et vous vous sentez mal aimé. Vous auriez tort de penser que cela va durer, c'est en effet une configuration très passagère. Mais comme vous êtes sensible à l'attitude des autres et à ce qu'ils pensent de vous, vous aurez tendance à exagérer la situation.



Verseau

Suite à une proposition qu'on pourrait vous avoir faite, vous aurez une machine à calculer dans la tête, l'argent qu'on vous propose pour ce job étant peut-être insuffisant. Si vous avez déjà un boulot, c'est sûr que vous pouvez négocier, vous avez un bon levier. Mais si vous n'avez pas de boulot - et peu de perspectives (2ème décan surtout), essayez de ne pas faire la fine bouche. Il sera toujours temps de réclamer une augmentation quand vous vous serez rendu indispensable.



Poissons

Surtout ne vous laissez pas impressionner par l'attitude ou par les propos que les autres vous tiendront. Ils chercheront à vous déstabiliser pour que vous vous en remettiez à eux et qu'il n'y ait pas de discussion. Or, vous devez vous défendre et ne pas laisser à d'autres le soin de faire des choix ou de prendre des décisions à votre place. 2ème décan, vous êtes particulièrement concerné parce que vous avez la possibilité de vous défendre en ce moment et que vous devez le faire et ne pas avoir de scrupules.