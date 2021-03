L'horoscope du 27 mars 2021

publié le 27/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si c'est votre anniversaire, comme les autres Bélier vous avez droit à la conjonction Soleil/Vénus, qui vous promet une année amoureuse, ou favorable à vos gains. D'un côté vous avez peut-être rencontré quelqu'un malgré les circonstances et vous êtes très amoureux, de l'autre vous pouvez avoir repris le boulot ou même un autre boulot où vous gagnerez plus. Le seul problème, une embrouille avec l'un de vos proches ou avec un collègue, à laquelle vous aurez raison de ne pas prêter trop attention.



Taureau

Né entre le 1er et le 5 mai, c'est dur : vous avez l'impression de stagner, vous semblez avoir des problèmes au boulot, ou un souci lié à vos responsabilités familiales. Peut-être que vous avez peur pour la santé d'un parent, ou que ce parent se montre difficile à gérer. Que ce soit au boulot ou en famille, vous n'êtes pas au top en ce moment. Ce sera plus léger à vivre quand Saturne rétrogradera, et ce sera à partir du 23 mai jusqu'au 11 octobre. Votre patience est votre meilleure alliée.



Gémeaux

Mercure et Neptune ont entamé une conjonction qui va rapidement créer une embrouille avec l'un de vos supérieurs, ou même avec l'un de vos parents. On vous ment, ou alors c'est vous qui inventez des histoires pour échapper à des obligations dont vous ne voulez pas. Cette conjonction va durer jusqu'au 1e avril et la meilleure manière de lutter contre elle est de vous rebeller contre cette personne qui vous tyrannise. Et si c'est vous qui baratinez, sachez que vous vous en sentirez coupable.



Cancer

La conjonction entre Mercure et Neptune peut accentuer votre idéalisme et vous faire voir la situation sous son angle le plus positif. Cela peut vous induire en erreur, tout comme cela peut correspondre à une période d'optimisme dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Dans ce cas : partagez avec les autres, tout le monde autour de vous a besoin qu'on lui remonte le moral. C'est le 3ème décan qui sera le plus sensible à cette conjoncture et qui peut donc se montrer généreux.



Lion

Né autour du 1er août, tout est ralenti, n'essayez pas de lutter contre ce que vous dit la conjoncture, c'est-à-dire qu'il faut peut-être lever le pied, passagèrement. Et pour certains, il ne s'agit pas simplement de faire une pause, il se pourrait que vous ayez carrément à repenser vos objectifs et même à en changer. Vous n'avez plus l'espoir d'avancer là où vous êtes, alors que si vous alliez ailleurs, si vous acceptiez le changement, les choses seraient très différentes.



Vierge

Vous serez sensible à l'association Mercure/Neptune, installée face à vous. 3ème décan, soyez le plus méfiant possible, sous les apparences la réalité est différente. Cela peut aller du petit mensonge de confort jusqu'à la tromperie, l'illusion et le faux-semblant. Cela va durer quelques jours et il faut vous fier à votre première impression, ne pas accorder trop de crédit à ce qu'on vous dit, cette conjoncture peut vous rendre bien trop influençable, alors que vous ne l'êtes pas en temps normal.



Balance

Né début octobre, prévoyez un week-end spécial. Ou vous avez rencontré quelqu'un pour qui votre coeur chavire, ou vous serez en désaccord avec votre chéri/e. C'est tout l'un ou tout l'autre quand les planètes sont en Bélier, comme en ce moment. En tout cas, si vous avez fait une rencontre et que cela semble avoir un avenir, il est important de savoir que Vénus et le Soleil vont vers une harmonie avec Saturne, la planète du temps et de la durée. Votre histoire pourrait donc s'installer.



Scorpion

Vous faites partie de ceux qui seront enchantés par la rencontre Mercure/Neptune car vous serez un véritable décodeur de ce que les autres pensent et ressentent. Votre compréhension sera intuitive, vous serez totalement à l'écoute, tolérant et bienveillant avec vos interlocuteurs. Votre ouverture d'esprit sera votre meilleur atout, alors que d'autres sont enfermés dans leur idéologie, vous serez un vrai créateur, autant dans ce que vous direz que dans ce que vous ferez.



Sagittaire

Comme la Vierge et les Gémeaux, vous aurez du mal à démêler le vrai du faux à cause de la rencontre Mercure/Neptune. Ayez l'esprit très critique, si possible. 3ème décan surtout, prenez ce qu'on vous dit avec des pincettes et analysez-le soigneusement avant d'adhérer aux idées ou de les rejeter. Toutefois, on aura probablement du mal à vous convaincre dans la mesure où vous semblerez insaisissable, et même intouchable. Mais ce ne sont peut-être que des apparences.



Capricorne

Un week-end qui pourrait être chargé parce que vous aurez des obligations à remplir et que vous êtes de ceux qui ne fuient pas devant leurs responsabilités. Cela dit, vous vous en imposez souvent trop et vous vous infligez des situations que vous n'avez pas besoin de vous infliger, tout ça parce que vous n'avez pas envie de vous sentir coupable de refuser d'aider untel ou unetelle. Essayez de vous distraire aujourd'hui, de vous changer les idées, parce que demain vous n'en aurez pas la possibilité.



Verseau

1er décan, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour négocier une rémunération. Toutefois, emporté par votre élan, vous pourriez demander un peu trop. Essayez de rester dans une fourchette raisonnable si vous voulez emporter l'affaire. En période Bélier, vous avez souvent tendance à exagérer et à vouloir imposer à tout prix votre manière de considérer les choses. Mais il faut tenir compte de votre interlocuteur, des intérêts qu'il ou elle défend, et qui n'ont rien à voir avec les vôtres.



Poissons

Mercure et Neptune se rencontrent chez vous, dans votre 3ème décan, jusqu'au 1er avril. Évitez de vous faire des films ou de défendre des idées indéfendables. Parce qu'elles seront utopiques ou parce qu'elles ne correspondront pas au politiquement correct. Par ailleurs, quelqu'un peut vous sentir vulnérable, influençable et en profiter pour vous faire croire certaines choses : ayez l'esprit plus critique que d'habitude, n'accordez pas votre confiance non plus sans une soigneuse enquête.