L'horoscope du 23 mars 2021

publié le 23/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, la colère est toujours là, mais ça pourrait être un moteur si vous le vouliez bien, une énergie dont vous pourriez vous servir positivement dans le sport, ou toute activité qui vous permettra d'utiliser cette énergie et la mettre à votre service au lieu d'en être la victime. Même le travail, si vous vous y mettez à fond, peut bénéficier des énergies de votre colère. 1er décan, avec la conjonction Soleil/Vénus il se pourrait que vous soyez le plus zen de tous !



Taureau

Uranus, dans votre 2ème décan, et Saturne sont encore fâchées au moins jusqu'en mai puisque Saturne ne rétrogradera que le 23. Mais elles continueront à être en dissonance jusqu'en juillet. Vous êtes donc (pas tous) soumis à une situation de peur, de stress, où vous passez d'une émotion à l'autre et ne vous sentez pas rassuré ni en terrain stable. Cela peut autant agir sur le plan professionnel que personnel ; ne vous retranchez pas trop chez vous.



Gémeaux

Je vous parlais hier de Mars et Mercure, qui créent de la colère pour le 2ème décan, mais sachez que Mars est - en même temps - en harmonie avec Saturne ! C'est-à-dire que quelle que soit l'origine de votre colère et à qui elle s'adresse, vous êtes profondément déterminé à ce que justice soit faite ! Mars et Saturne seront en phase toute la semaine et né autour du 1er juin, vous ne lâcherez pas prise avant d'avoir obtenu gain de cause.



Cancer

Né fin juin et début juillet, si vous êtes sensible à la colère ambiante, vous êtes aussi dans une phase de développement personnel ou professionnel. Le bon aspect que vous envoie Uranus et qui va durer quasiment tout le reste de l'année en atteste. La colère partira, mais Uranus, ses progressions et ses découvertes, resteront et donneront une nouvelle couleur à votre vie. Mais il faut que vous la laissiez prendre le contrôle : ne décidez de rien pour le moment.



Lion

C'est encore le 2ème décan qui est le plus sollicité par les astres puisque Saturne s'oppose à vous, tout en formant une dissonance avec Uranus. Le passé s'oppose au présent et nuit au futur. Il se pourrait qu'une situation que vous avez déjà vécue se répète (surtout né les premiers jours d'août) et que la solution ne soit pas de vous accrocher mais de lâcher prise. Ce n'est pas dans votre nature, mais peut-être que cela règlerait le problème, même si dans le passé vous l'avez solutionné autrement.



Vierge

Vous serez plus réactif que d'habitude, aussi attention à ce que vous dites, vous pourriez parler trop vite et le regretter par la suite. Mais il est vrai qu'on pourrait chercher à vous pousser à bout, 2ème décan né les premiers jours de septembre. Attendez que cela se calme et que les bons aspects d'Uranus fassent effet, si ce n'est pas déjà en cours. Une évolution se prépare, professionnelle ou personnelle : vous découvrez une forme de liberté qui vous va bien.



Balance

Né début octobre, vous serez sensible à l'harmonie entre Mars et Saturne, active jusqu'à dimanche. Un aspect positif et qui vous confère une forte volonté et une détermination à réussir ce que vous entreprenez, que ce soit professionnel ou non. Apparemment, quoi que vous ayez décidé et qui peut sortir de votre champ d'action habituel, vous serez fortement motivé et la réussite est au bout du chemin. Faites-vous confiance, et plus que ça !



Scorpion

Né les premiers jours de novembre, une affaire vous préoccupe beaucoup depuis quelque temps et vous sape à la fois moralement et physiquement. Certains pourraient avoir l'impression d'avoir cent ans ! Cette " affaire " peut être de nature familiale, comme elle peut être professionnelle, voire les deux ! Vous avez peur de prendre une décision que vous jugez trop définitive, mais " en même temps " on vous y pousse et il est difficile de résister.



Sagittaire

Mercure et Mars continuent à se regarder de travers et créent de la colère autour de vous, ou en vous, si vous êtes né début décembre. Mais heureusement, Saturne est en bon aspect avec vous et vous voit plus raisonnable, moins impulsif que d'habitude. Peut-être que quelqu'un qui vit près de vous a une bonne influence sur vous, et sait mieux que vous ce que vous devez faire pour ne pas dépasser les limites ; une personne de bon conseil.



Capricorne

Né en décembre, il est possible que vous ayez une décision à prendre, mais vous hésitez, vous n'êtes pas sûr de vous. Et pourtant, si vous écoutez votre intuition, votre sensibilité, vous ne vous tromperez pas. Laissez ces " choses " irrationnelles (selon vous) s'exprimer, vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Par ailleurs, il est toujours possible (jusqu'au 30 mars) que vous retrouviez quelqu'un de votre passé et que cela vous remue en profondeur.



Verseau

Cela semble être une bonne semaine pour les natifs de janvier, vous êtes déjà débarrassé de Saturne et de ses épreuves, il ne vous reste plus que la dissonance d'Uranus, active jusqu'au 18 avril, date à laquelle elle s'adressera au 2ème décan. Mais 1e décan, vous recueillerez alors les fruits de vos efforts, vous aurez des récompenses qui vous feront chaud au coeur, surtout entre le mois de mai et le mois de juillet. Vous êtes en train de dépasser tous les obstacles.



Poissons

Né en février, vous pourriez être content de la tournure des événements côté financier. Une affaire ou un nouveau job va vous rapporter rapidement. Mais vous pouvez aussi toucher une somme qu'on vous doit et vous sentir plus léger. Essayez de ne pas tout dépenser d'un coup, ou de ne pas tout épargner ! Vous êtes souvent tout l'un ou tout l'autre... Coupez la poire en deux, épargnez une partie et dépensez l'autre si vous en avez très envie.