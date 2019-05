L'horoscope du 21 mai

publié le 21/05/2019 à 06:29

Bélier

Il va y avoir du mouvement pendant la période Gémeaux, vous changerez souvent d'idée, d'humeur, de lieu et vous aurez besoin que l'extérieur vous stimule. Et pour le coup, Mercure entrant elle aussi en Gémeaux, vous serez même hyper stimulé et souvent par ce que vous entendrez, ce que vous lirez ou ce que vous verrez à la télé ou ailleurs. En outre, les relations et surtout les échanges avec les proches seront plus nombreux et vous ne connaîtrez pas de temps mort (1er décan jusqu'au 1er juin).

Taureau

Les Gémeaux entrent en action et cela peut signifier que vous allez avoir un important achat à faire et que vous pourriez y investir une certaine somme mais certains préféreront investir en Bourse ou ailleurs. Il se peut aussi que la période actuelle (jusqu'au 1er juin pour le 1er décan) soit favorable à une rentrée d'argent, ou que vous ayez à discuter du montant d'une augmentation ; quoi qu'il en soit, il sera question d'argent, de biens matériels à acheter ou parfois à vendre.

Gémeaux

Bon anniversaire ! Vous êtes du 1er décan et vous ne recevez aucune dissonance, c'est donc une année profitable à vos relations et aux nouvelles rencontres. Vous avez en effet reçu les hommages de Jupiter fin 2018 et en début d'année et cela a pu correspondre à une rencontre, ou une intéressante proposition professionnelle. Certains ont eu des petits ennuis administratifs, rien de grave. Et vous allez pouvoir aimer davantage la vie, les autres, à partir du 9 juin.

Cancer

Le Soleil en Gémeaux est occulté mais cela accentue votre imagination et votre besoin de soutenir à fond ceux que vous aimez. Avec un petit côté fusionnel, qui ne sera peut-être pas du goût de tous, car comme d'habitude vous vous inquièterez dès que l'autre partira et la plupart du temps sans raison vraiment valable. Par ailleurs, mais ce n'est pas pour le 1er décan, certains ont de bonnes raisons de se faire du souci pour la santé d'un proche ou d'un parent qui n'est pas en forme.

Lion

Une bonne période s'annonce, positive pour vos projets et pour les espoirs que vous entretenez, 1er décan, surtout celui de voir votre vie retrouver un équilibre. Vous avez été échaudé la semaine dernière et Uranus en est responsable. Vous n'en aurez de nouveau des échos que ce mercredi, mais ce sera juste un moment où vous vous ferez des angoisses pour l'avenir et où vous pourriez être révolté par des décisions qui sont prises sans qu'on vous demande votre avis.

Vierge

Les Gémeaux mettent l'accent sur vos réussites professionnelles et sur des décisions qui sont ou seront prises et qui seront favorables à ceux du 1er décan. N'oubliez pas qu'Uranus est en action en ce qui vous concerne et que vous semblez aller de l'avant avec un certain facteur chance. Par exemple vous êtes au bon endroit, au bon moment et pouvez saisir une occasion qui passe ; l'important, c'est de ne pas réfléchir et de ne surtout pas penser que " ce n'est pas pour vous ". Au contraire !

Balance

Une très agréable période s'annonce, pour le 1er décan pour l'instant, vous vous sentirez plus libre que jamais et toutes vos affaires seront en expansion. C'est vrai, avec le Soleil c'est rapide, mais vous pouvez très bien avoir un petit coup de chance qui va donner une impulsion positive à ce que vous êtes en train de faire - de plus Vénus va suivre le même chemin le 9 juin et il se pourrait qu'en plus ces activités qui sont les vôtres en ce moment vous rapportent davantage.

Scorpion

Votre productivité peut s'améliorer, 1er décan, et il en sera de même pour vos finances qui ne semblent pas être en bon état, peut-être à cause d'une dette ? Vous n'y pensiez plus, mais la question revient au premier plan et il va falloir que vous vous en débarrassiez ou en tout cas que vous en payiez les intérêts. Par ailleurs, certains Scorpion se sentiront plus en rivalité avec leurs collègues ou collaborateurs et l'ambiance pourrait être un peu plus électrique, mais juste 2 ou 3 jours.

Sagittaire

Votre couple, votre place au sein d'une association ou ce que vous attendez des autres, tout cela sera au premier plan pour le 1er décan jusqu'au 1er juin. A priori, pas de problème à l'horizon, il n'y a aucune dissonance sur votre décan solaire et Mercure s'installe aussi en Gémeaux jusqu'à dimanche : il y aura donc des échanges (verbaux ou écrits) qui vous permettront une mise au point si cela s'avère nécessaire. Sinon, on pourrait bien vous faire une proposition...

Capricorne

Avec le Gémeaux dominant, votre travail quotidien prendra plus de place et vous vous attarderez sur des détails, votre perfectionnisme étant très accentué. Mais cela ne vous ralentira pas pour autant car Mercure vient vous seconder aussi puisqu'elle entre en Gémeaux en même temps que le Soleil ; vous serez donc malin dans votre manière de vous organiser et de gérer votre travail ou vos occupations de chaque jour ; et même si vous êtes débordé, le temps ne vous manquera pas.

Verseau

Pour vous aussi c'est une bonne période car vous aurez le sentiment qu'on fait davantage attention à vous, que vous comptez plus aux yeux des autres. Mercure entrant elle aussi en Gémeaux comme le Soleil, le 1er décan pourrait avoir une bonne nouvelle d'ici la fin du mois ; à moins qu'on ne vous fasse un compliment qui vous fera rougir de plaisir. Par ailleurs, justement, les côtés plaisants de la vie vous apparaîtront davantage, vous apprécierez ce moment de votre existence.

Poissons

Vous avez beaucoup d'atouts dans votre poche en ce moment, 1er décan, et justement le Soleil en Gémeaux va mettre l'accent sur ce que vous construisez, surtout sur le fait que vous êtes nombreux à tourner enfin la page sur un certain passé, ce qui va libérer de la place pour de nouvelles relations ou pour de nouvelles activités. Vous sentirez qu'il faut que vous alliez de l'avant et, de ce fait, que vous laissiez le passé derrière vous et de manière définitive.