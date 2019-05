L'horoscope du 18 mai 2019

publié le 18/05/2019 à 05:45

Bélier

S'il est question d'argent avec la pleine Lune, c'est au 3e décan que cela s'adresse. C'est le bon moment pour vous décider si vous avez un important achat à faire. La période Taureau se termine et il faut que vous ayez réglé tout ce qui touche aux acquisitions et à la gestion de votre argent. Et si vous avez demandé une augmentation de salaire, 3e décan toujours, il n'est pas impossible que vous ayez une réponse ces jours-ci, positive pour la plupart.

Taureau

Elle oppose bien sûr votre signe et le Scorpion, et c'est sur vous-même et sur l'attitude à adopter face à une personne, une situation qu'une question se pose. Notamment si vous êtes du 3e décan ; mais vous ne réfléchirez pas longtemps, vous saurez très vite quoi faire. Par ailleurs, vous êtes en plein chamboulement si vous êtes du début du signe, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, mais c'est accentué en ce moment et il faut absolument que vous fassiez la part des choses.

Gémeaux

Les secteurs correspondant à votre quotidien et à votre forme sont éclairés par la pleine Lune, essayez de ne pas zapper la visite de routine chez votre médecin. Ou d'y aller si vous constatez une anomalie dans votre fonctionnement, ou tout simplement SI vous avez mal quelque part... Il n'est pas exclu que les natifs du 1er décan soient un peu souffrants et ils ne doivent pas se dire " ça va passer ". Soyez sérieux et prenez rendez-vous avec votre médecin.

Cancer

La pleine Lune est très positive pour votre 3e décan qui en a bavé avec Uranus encore récemment. Ce sont surtout ceux de la fin du signe qui sont au top, avec un sympathique projet d'avenir. En revanche, né autour du 14 juillet, l'opposition de Saturne est toujours là, même si elle est moins active parce que rétrograde. Et si les freins se relâchent légèrement, la situation demeure quand même un peu pesante ; il se peut que vous vous ennuyiez dans votre travail ou dans votre couple.

Lion

Elle n'est pas méchante la pleine Lune, elle juste est un peu trop portée sur des émotions qui risquent de perturber le 3e décan, tiraillé entre travail et famille. Et comme, en tant que signe fixe, vous n'aimez pas avoir plusieurs situations à gérer en même temps, que vous préférez ne vous concentrer que sur une seule, vous êtes assis entre deux chaises. Mais ce ne sera l'affaire que de quelques jours et certains natifs de la fin du signe pourraient même régler la question aujourd'hui.

Vierge

Une jolie pleine Lune, elle valorise des secteurs qui parlent d'amitié, de fraternité et si vous êtes du 3e décan vous vous sentirez utile, c'est important pour vous. La Vierge a besoin de se sentir utile, quoi qu'elle fasse, quel que soit son métier il doit comporter une notion de service, de soin... 1er décan, quelque chose d'imprévu mais de très agréable a pu se produire ou va se produire aujourd'hui, en particulier si vous êtes né autour du 27 août : une bonne période pour vous.

Balance

Il sera encore question d'argent avec cette pleine Lune, mais uniquement pour le 3e décan qui va certainement hésiter face à quelque chose qui lui fait très envie. Un cadeau pour vous ou pour quelqu'un de proche ? Le cadeau pour vous est une option, mais la plupart des Balance préfèrent faire plaisir à ceux qu'ils aiment et c'est donc probablement dans cette direction que vous irez. Mais n'achetez rien qui serait une façon d'acheter de l'amour, là vous ne seriez pas dans la bonne direction.

Scorpion

La pleine Lune occupe votre 3e décan et éclaire votre vie sociale, les invitations que vous pouvez recevoir. Ne jouez pas les ermites, 3e décan, soyez plus sociable ! La conjoncture vous y incite mais vous hésitez : d'un côté vous avez envie de rester chez vous, de ne pas vous exposer au regard des autres, de l'autre côté la possibilité de rencontrer des personnes avec lesquelles échanger vous semble également attrayante. Mais difficile de dire si vous parviendrez à faire un choix !

Sagittaire

La configuration n'est pas très claire et vous voit très hésitant sur la manière dont vous devez gérer une histoire d'argent concernant un héritage ou une donation. Valable aussi pour l'ascendant Sagittaire... Mais il ne s'agit que de prendre conscience de quelque chose, peut-être du fait que n'est pas la bonne personne qui s'occupe de votre affaire, qu'elle n'est peut-être pas honnête ou qu'elle favorise quelqu'un à votre détriment. Il faut y voir plus clair !

Capricorne

Favorable à vos projets, du plus important au moins important, la pleine Lune vous invite à ne pas tout prendre en charge et à en laisser un peu aux autres. Responsable de naissance, vous avez l'habitude de tout gérer mais la pleine Lune vous dit que vous pouvez procéder autrement, afin que ce soit moins lourd. Surtout qu'elle s'adresse au 3e décan, qui reçoit Saturne (début du décan) : vos " vieilles " habitudes ne devraient plus avoir cours.

Verseau

La conjoncture confirme que certains sont en train de vivre un des temps forts de cette année, et qui vous oblige peut-être à prendre une décision drastique. Nous en avons déjà souvent parlé et vous êtes là à l'une des étapes de ce processus qui vise à vous libérer d'un schéma du passé, parfois d'un lointain passé dans lequel vous vivez toujours. Cela dit, la situation peut vous être imposée et du coup vous le vivez parfois très mal car vous n'avez pas de moyen de pression.

Poissons

3e décan, la pleine Lune semble très conviviale et favorable à toute prise de contact. Et si vous avez un important rendez-vous, il se passera très bien. Mais elle parle aussi de stage, de formation et il est vrai que cela peut être un moyen d'évoluer dans votre métier : il n'est jamais inutile d'apprendre et encore plus en ce moment. Même le 1er décan peut avoir pris une décision concernant une activité qu'ils vont développer dans les prochains mois.