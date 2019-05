L'horoscope du 19 mai 2019

publié le 19/05/2019 à 06:24

Bélier

Le 3e décan a encore la vedette parce que grâce à un coup de chance, dont vous saurez profiter, vous pourriez vous sortir bientôt d'une situation d'impasse. Vous êtes en effet soumis à une dissonance de Pluton (né autour du 14 avril surtout) et cela dure depuis des années parfois. Une situation où on peut vous harceler et tenter de vous déstabiliser en permanence. Le fait d'en parler peut vous aider et il se peut que vous tombiez, ou soyez tombé, sur quelqu'un qui va vous aider !

Taureau

1er décan, Vénus a dépassé Uranus mais peut-être pas assez pour que vous retrouviez votre sérénité. Néanmoins, ne vous tourmentez pas inutilement ! Les choses se calment et même si rien n'est terminé, vous serez tranquille pour quelque temps. 3e décan, né vers les 15, 16 mai : Mercure est conjointe à votre Soleil et plus que jamais vous serez malin, pragmatique et excellent dans toute forme de discussion. Rien n'échappera à votre sagacité et à votre sens de l'observation.

Gémeaux

Invitations, fêtes, réunions amicales sont au programme d'un dimanche où vous serez à votre affaire parce qu'il y aura du monde à qui parler autour de vous. Vous donnerez l'impression à vos interlocuteurs de tout savoir, d'être au courant de tout, mais vous le serez parfois vraiment car aucune info ne vous échappe, vous vous tenez sans cesse au courant de ce qu'il se passe. Et ce sera encore plus évident quand Mercure sera chez vous à partir de mardi prochain.

Cancer

A petite chose, l'inquiétude donne une grande ombre, dit un proverbe suédois. Tâchez de modérer cette imagination qui vous fait anticiper parfois le pire. En tout cas, aujourd'hui, même si vous faites en sorte de ne rien montrer, vous aurez tendance à vous faire du souci et pas toujours pour vous ! Si votre santé ne vous inquiète pas, comme souvent, c'est l'avenir d'un proche (d'un enfant par exemple) qui vous préoccupera plus qu'il ne devrait.

Lion

Changement d'humeur, aujourd'hui vous verrez la vie en rose. Sauf né autour du 27 juillet, vous êtes encore un peu secoué par un événement très récent, et qui a pu toucher votre vie affective ou votre argent. Avec Uranus, ça vous tombe parfois dessus, on ne sait pas d'où ça vient. Il se peut que vous ayez eu envie de rompre avec quelqu'un, ou même que vous l'ayez fait ! En outre, côté argent, vos économies ont pu en prendre un coup et si c'est le cas, prévoyez encore des hauts et des bas à venir.

Vierge

Un ou une amie de longue date pourrait vous faire coucou aujourd'hui, à moins que vous n'ayez arrangé des retrouvailles. Vous en serez tout excité, 1e décan. Vous avez de bons influx en ce moment, que ce soit de Vénus ou de Mars : il peut aussi être question d'une personne que vous aimez beaucoup, qui vit à l'étranger ou très loin de vous en tout cas, et qui vous donnera de ses nouvelles ou même que vous aurez l'occasion de voir ce dimanche.

Balance

Soyez gentil avec vous-même, le plus gentil possible et accordez-vous un plaisir, de ceux qui ne coûtent pas cher mais font du bien, un bon gâteau par exemple. Même si vous surveillez drastiquement votre poids, il faut vous accorder un plaisir de temps en temps, pour vous redonner du courage ! 1er décan, Mars pourrait bien vous obliger à jouer les gendarmes en famille, un rôle que vous n'aimez pas parce que vous avez l'impression qu'on ne va plus vous aimer !

Scorpion

1er décan, votre énergie est inépuisable en ce moment, faites du sport ou une longue marche, ce sera aussi profitable physiquement qu'intellectuellement. Cela dit, vous pouvez employer ce surplus d'énergie autrement, dans l'échange par exemple, en veillant toutefois à ne pas vous montrer agressif : vous aurez envie de dire ce que vous pensez de la situation du pays par exemple, mais vous pourriez donner l'impression d'avoir des idées arrêtées ou de provoquer l'autre.

Sagittaire

La Lune étant chez vous, vous serez à l'écoute de vos besoins, de ce que vous dit votre corps ; alors si ça ne tourne pas rond, n'attendez pas pour consulter. Ce n'est rien, probablement quelque chose d'habituel, mais tout d'un coup vous vous direz que vous pourriez peut-être penser à vous soigner. Vous n'aimez pas aller chez le médecin ? C'est une réaction infantile, quand on est adulte on prend ses responsabilités dans tous les domaines, celui de la santé aussi.

Capricorne

Vous aimez votre famille, vos enfants si vous en avez, mais aujourd'hui vous aurez besoin d'être seul et de vous ressourcer dans vos livres ou dans un travail. Ce n'est pas un rejet des autres, expliquez-le à vos proches, c'est tout simplement un besoin fondamental que partagent la plupart des Capricorne pour qui la solitude est une vieille amie... Mais, selon votre ascendant, elle peut aussi être une vieille ennemie parce que vous la vivez mal, surtout en ce moment si vous êtes du 3e décan.

Verseau

Les mauvais feelings ou les angoisses que vous avez eues récemment vont se calmer, 1er décan : ne subissez pas, soyez plutôt celui/celle qui décide et organise. Il y a toujours un moment, même dans les situations qui semblent vous échapper, ne pas être sous votre contrôle, où vous pouvez reprendre les choses en mains en décidant de vous engager dans autre chose et de faire en sorte que le problème qui vous préoccupe devienne secondaire. Vous êtes capable de le faire !

Poissons

Comme tout le monde vous avez vos priorités et responsabilités. Elles seront au premier plan ce dimanche, ne les zappez pas ce n'est pas bon pour votre image. Vous ne voulez pas qu'on pense de vous que vous êtes irresponsable et qu'on ne peut pas compter sur vous ? Il est vrai que ce que vous aurez à faire peut vous ennuyer et prendre trop de temps sur vos loisirs ; mais cela ne va pas non plus vous prendre toute la journée, juste quelques heures.