L'horoscope du 14 mai 2019

publié le 14/05/2019 à 05:06

Bélier

Pour son dernier jour chez vous, Vénus forme un bel aspect avec Mars. Né après le 15 avril, prenez une initiative, mettez-vous en avant, c'est le bon moment. C'est quelque chose que vous savez très bien faire, je n'ai pas de conseil à vous donner ! Né en mars, vous pouvez prévoir une agréable soirée en tête à tête avec un ange peut-être, ou alors une petite fête amicale. Mais vous ne vous sentirez pas toujours très en forme physiquement, auriez-vous attrapé quelque chose ?

Taureau

Jusqu'à samedi, vous aurez une dose supplémentaire d'intuition et de réceptivité. Écoutez ce que vous soufflent vos petites voix, elles seront un bon guide. Souvent, on ne les entend pas parce que les autres font trop de bruit, ou alors ce sont vos pensées qui vous perturbent... Essayez de faire le ménage et de laisser vos perceptions s'exprimer. Entre ce que vous voyez et ce que vous percevez, il y a une grande différence, les perceptions font appel à plusieurs sens, elles.

Gémeaux

Quelque chose vous tient éveillé presque jour et nuit, surtout né après le 19 juin, probablement un idée, un projet que vous avez en tête et qui doit mûrir. A moins que ça ne soit la crainte d'un futur événement qui vous tienne éveillé... Mais cela ne concerne que très peu de Gémeaux. Pour les autres, c'est une journée où vous vous stresserez facilement et où vous aurez l'impression de ne rien faire de bien. Mais rassurez-vous, ça ne sera qu'une impression très passagère.

Cancer

Quoi que vous fassiez, vous serez bien inspiré dans les prochains jours, surtout 2e décan. Votre feeling sera à son maximum et vous sera très utile au boulot. Vous sentirez à l'avance les réactions des gens et cela vous évitera les bourdes de toute nature. Votre sens des affaires sera décuplé et c'est normal parce que pour être bon dans ce domaine il faut avoir justement à la fois du flair, de l'intuition et une bonne dose de psychologie ; et cela ne vous manque pas.

Lion

Vous prendrez beaucoup trop à coeur une question d'argent sans grande importance, parfois un détail. D'autant plus que vous aurez gain de cause, surtout si vous êtes de la fin du signe. Vénus et Mars sont encore en phase entre elles et en même temps en bon aspect avec vous : vous ne risquez rien à investir, à acheter, quelque chose, d'autant plus que cela ne vous fera pas sortir une grosse somme. Vous êtes joueur, non ? Alors ne jouez pas trop la prudence (3e décan encore).

Vierge

3e décan, la Lune est chez vous jusqu'à 20 heures, ce qui explique peut-être votre nervosité ou les craintes pour votre santé ; elle vous préoccupe souvent beaucoup. Pas toutes les Vierge, bien sûr, mais il arrive que vous soyez quand même un peu hypocondriaque, ou nosophobe (peur des maladies). Et cela vient du fait que vous vous écoutez beaucoup, que vous êtes dans une très grande vigilance et pas seulement par rapport à votre santé ; vous l'êtes sur tout !

Balance

Vous devez être très ennuyé en ce moment, 3e décan. Vous avez l'occasion de développer vos activités, mais il semble qu'on vous met des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez développer votre commerce (avec Jupiter), peut-être parce qu'on vous a fait une bonne publicité, et de l'autre il y a un frein et un frein qui vient peut-être de vous et de votre peur de prendre des décisions irréfléchies ou de ne pas assez assurer vos arrières.

Scorpion

Les échanges et autres négociations seront satisfaisants, vous aurez affaire à des interlocuteurs qui vous faciliteront la tâche. N'oubliez pas de les remercier. Et au cas où les discussions achopperaient sur un détail, montrez que vous êtes capable de faire un compromis, vous en sortirez grandi (2ème décan). 3ème décan, pour vous c'est un possible accord avec un gros client ou avec une personne importante en tout cas qui sera au premier plan d'ici mardi prochain.

Sagittaire

Né en novembre, il se peut que vous soyez en plein changement dans le travail ; nouvelles méthodes, nouveaux process, et probablement nouveaux supérieurs. D'une certaine manière, vous trouvez tout cela inutile, vous n'en voyez pas l'intérêt mais peut-être que vous allez bientôt découvrir que ces " nouveautés " vous en apprennent beaucoup, éventuellement dans le domaine du digital ; vous ne refusez jamais très longtemps la nouveauté, elle vous nourrit intellectuellement.

Capricorne

Vous qui êtes souvent féru de politique, vous êtes à votre affaire en ce moment avec les futures élections. Et vous avez une idée précise de ce qui va se passer. Vous avez du flair dans ce domaine et vos intuitions se vérifient la plupart du temps. Mais il est possible, 1er décan, que vous ayez à en découdre avec une personne qui ne sera pas d'accord avec vous ; n'essayez pas de le ou la persuader, l'important c'est ce que vous pensez, pas ce que pensent les autres.

Verseau

Vous êtes inquiet pour l'avenir, vous avez des intuitions sur ce qui pourrait peut-être changer et se montrer aussi déstabilisant pour vous que pour les autres. Vous n'êtes pas toujours pessimiste, mais là vous n'avez pas une grande confiance et vous savez parfaitement que ce que vous craignez pourrait se produire. Les élections européennes approchent et c'est probablement ce qui vous inquiète. Cela dit, votre situation personnelle peut aussi être préoccupante, 1er décan.

Poissons

A partir de demain, vous allez vraiment apprécier la conjoncture, mais il se trouve que le 3e décan est encore contrarié par un petit conflit à régler rapidement. Courage ! Il n'y en a plus pour très longtemps puisque l'orage s'éloigne et il sera définitivement au loin à partir de jeudi. 2e décan, profitez jusqu'à jeudi d'un moment favorable à vos échanges, à vos prises de contact et autres rendez-vous. Surtout si vous êtes de ceux qui cherchent du travail : faites feu de tout bois.