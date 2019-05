L'horoscope du 13 mai 2019

publié le 13/05/2019 à 05:04

Bélier

Vous n'êtes pas le plus mal loti, en tout cas en ce début de semaine. Sauf peut-être né autour du 10 avril, il se peut que vous ayez surestimé vos forces, vos pouvoirs. Mais comme c'est la responsabilité de planètes lentes comme Saturne et Pluton, il est possible que vous ayez tout un processus de transformation à gérer, si ce n'est pas déjà en cours pour la première partie du décan (né entre le 10 et le 14 avril). Vous passez lentement d'un état à un autre, ça va prendre du temps.

Taureau

Quelques changements dans le ciel de cette semaine, surtout pour vous 1er décan. Il va encore y avoir des tensions, des contraintes, mais vous pourrez réagir, ne pas vous laisser faire, ne pas subir. Ce sera parce que vous aurez décidé de dire ce que vous pensez haut et fort, et tant pis si cela déclenche un conflit, la coupe est pleine ! 2e décan Mercure sera une alliée efficace, votre art de la négociation sera à son maximum. 3e décan, vous recevrez Mercure et ses bons plans après jeudi.

Gémeaux

Une semaine encore marquée par votre voisin Taureau, qui ne vous motive pas vraiment et vous crée des soucis côté coeur. En même temps, ça ne durera pas. Le Soleil entrera dans votre signe la semaine prochaine et un nouveau cycle s'installera, cependant que Mars passée en Cancer ce jeudi vous motivera à fond pour gagner de l'argent ou pour réclamer celui qu'on vous doit à cor et à cris. Mais il faudra surveiller des dépenses impulsives.

Cancer

2e décan né après le 4 juillet, le début de la semaine est favorable à toutes vos négociations. Mais vous ne serez pas seul pour convaincre, on vous appuiera. En effet, Mercure en Taureau gère vos alliances, vos soutiens et ils se manifesteront à chaque fois que vous pourriez avoir du mal avec un interlocuteur trop borné pour vous écouter. En outre, Mars entrera jeudi dans votre signe et le 1er décan doit déjà sentir la température monter : ça va chauffer pour vos projets.

Lion

La pleine Lune de samedi, en lien avec votre 3e décan, marque cette semaine en vous demandant, dès mercredi, de faire un choix, parfois un peu précipité. Mais vous ne supporterez plus une pression qu'on exerce sur vous - ou que vous vous mettez vous-même pour avoir la paix. Mais cela ne peut plus tenir, nous aurons à en reparler dans le courant de la semaine quand Vénus entrera en Taureau. Il se pourrait que vous ayez à rompre un engagement, un contrat, une relation.

Vierge

Franchement, vous devriez tous passer une bonne semaine, vous aurez une belle marge de manoeuvre et certains favorisés se sentiront à la place qui leur revient. Ils seront reconnus dans ce qu'ils font pour la qualité de leur travail, leur courage et le fait qu'ils ne comptent pas leurs heures. Cette semaine, et surtout la prochaine, l'un de vos projets pourrait prendre de l'avance sur ce qui était prévu et vous serez tous satisfaits, sauf peut-être né vers le 11 septembre, et encore.

Balance

2ème décan, de bonnes nouvelles lues ou entendues feront votre semaine et c'est dans le travail que cela se passera. De plus, vos échanges seront harmonieux, surtout avec vos collègues et c'est important pour vous : vous ne pouvez tout simplement pas travailler dans une ambiance conflictuelle ! 1er décan, c'est malheureusement ce qui risque d'arriver avec l'entrée de Mars en Cancer, il peut y avoir des désaccords. Mais vous pouvez aussi commencer un nouveau boulot.

Scorpion

Une semaine qui pourrait être tumultueuse pour le 1er décan, visé par Uranus et les changements qu'elle impose. Le problème, c'est que vous résistez au changement. Vous n'êtes pas de ceux qui, comme les Gémeaux, s'adaptent à tout : vous résistez, vous ne renoncez pas, vous êtes inflexible quand vous avez décidé que vous ne bougeriez pas, que vous ne feriez pas le moindre effort et cela même si on vous prouve que vous pourrez y trouver un intérêt non négligeable.

Sagittaire

La bonne nouvelle, c'est que Mars va cesser de s'opposer à vous à partir de jeudi et que le calme et la stabilité vont revenir dans vos relations avec vos partenaires, professionnels ou affectifs. Cela s'adresse surtout au 3e décan, qui a connu une période un peu trop mouvementée et ce sera encore le cas jusqu'à jeudi pour la fin du décan. En outre, tout doucement Jupiter recule et va vous quitter, mais ce sera pour mieux revenir et tenir ses promesses en octobre.

Capricorne

C'est toujours un peu lourd pour ceux nés autour du 11 janvier, mais pour tous les autres la semaine sera on ne peut plus agréable et riche en satisfactions. Vous serez, pour la plupart, contents de vous et de vos résultats, de vos créations ou encore des belles choses que vous aurez vues si vous êtes de ceux qui courent les expositions, les musées. Les relations avec les enfants feront partie de vos plaisirs, mais né en décembre, vous aurez un choix à faire qui vous fera hésiter.

Verseau

Les affaires familiales ou un problème concernant un bien immobilier seront en tête de liste, certains natifs du 1er décan étant dans l'obligation de déménager. Ce qui pourrait leur faire un coup, évidemment. Mais il peut s'agir de tout autre chose, selon votre thème de naissance. Nous en reparlerons quand Vénus entrera en Taureau ce mercredi. Par ailleurs, 1er décan encore, Mars entrera en Cancer jeudi et cela laisse penser qu'il va falloir donner un coup d'accélérateur au boulot.

Poissons

Une douce semaine pour la plupart des Poissons, je sais que certains trouvent que leur vie est une vallée de larmes, mais là vous ne pourrez pas vous plaindre. J'entends ici et là, dans les messages que je reçois, que les Poissons n'ont jamais de chance, que rien ne va jamais bien. Là, vous n'avez aucune planète contre vous (mais je n'ai pas tout votre thème), sauf peut-être Jupiter si vous êtes né autour du 13 mars, et encore. Elle est rétrograde et vous vous attendez à une prochaine amélioration.