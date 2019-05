L'horoscope du 17 mai 2019

publié le 17/05/2019 à 06:49

Bélier

C'est à propos d'argent que vous risquez de vous fritter avec quelqu'un aujourd'hui. Mais même si on vous le doit, essayez de garder votre calme. Comme je vous l'ai dit hier, avec Mars en Cancer vous aurez tendance à vite monter sur vos grands chevaux (1er décan) et vous ferez tout un foin alors que vous pourriez obtenir ce que vous voulez sans vous mettre dans tous vos états. Sauf si vous avez affaire à des interlocuteurs totalement obtus.

Taureau

Si vous vous sentez au bord de la crise de nerfs, c'est normal ! Votre situation semble un peu explosive natif du 1er décan, mais ne prenez aucune décision. Vous n'y êtes pour rien et vous en être persuadé ? Ok, mais soyez honnête avec vous-même et essayez de voir si vous n'avez pas une once de responsabilité dans l'affaire qui vous préoccupe ; si vous la trouvez, vous aurez déjà fait un grand pas en avant. Même si vous vous sentez rejeté, vous avez votre part et il faut vous poser des questions.

Gémeaux

J'y vais, j'y vais pas ? Vous êtes hésitant, pour ne pas dire ambivalent vis-à-vis d'un travail qui, apparemment ne vous convient plus, vous voulez autre chose. Mais en même temps, vous avez la flemme et vous n'avez pas envie de faire le moindre effort, surtout 1er décan. En outre, Mars vous dit de vous accrocher et de trouver votre intérêt dans ce travail : il semble qu'il y en a un et que si vous le découvrez, vous serez moins tenté de l'envoyer promener.

Cancer

Né en juin, la journée pourrait être forte en émotions, qui selon votre thème natal, passeront du très positif au beaucoup moins positif, avec colère et ressentiment. Côté positif, vous pourriez démarrer quelque chose qui vous plaira beaucoup et qui sera une vraie nouveauté dans votre vie. L'un de vos projets peut aussi recevoir un beau coup de pouce. Au négatif, vous ne supporterez pas le moindre délai, la moindre frustration : un comportement un peu infantile.

Lion

Ce n'est pas la joie aujourd'hui, en tout cas pour votre 1er décan, mais ce n'est vraiment pas le moment d'agir, vous êtes trop envahi par vos émotions. Et des émotions qui peuvent vous conduire à agir en allant à l'encontre de vos intérêts. Prenez le temps d'anticiper les conséquences de chacune des actions que vous pourriez décider, et attendez la semaine prochaine que le Soleil soit en Gémeaux, vous serez beaucoup mieux inspiré et surtout aidé par quelqu'un.

Vierge

C'est une bonne surprise, la conjoncture qui est quand même difficile pour certains signes, va dans votre sens et peut même vous offrir des opportunités. Peut-être avez-vous déjà un projet 1er décan ? Dans ce cas, il se peut qu'une personne qui compte beaucoup pour vous vous apporte son soutien, en vous donnant une idée dont vous saurez tout de suite quoi faire. Ne mettez pas la charrue avant les boeufs, mais il est vrai que les choses semblent bien parties.

Balance

Si vous trouvez que vos gains sont trop fluctuants, il va falloir vous adapter parce que vous n'en avez pas terminé, il y en a encore à peu près pour un an. Cela est dû à la présence d'Uranus dans un de vos secteurs d'argent, avec elle on est dans l'aléatoire et c'est probablement votre métier qui veut ça : vous n'avez pas choisi quelque chose qui vous rapporte la même somme tous les mois, peut-être parce que vous avez voulu être indépendant ? Mais c'est le prix à payer...

Scorpion

Ça se bouscule pour les natifs d'octobre, les choses semblent s'accélérer ou c'est vous qui voulez les accélérer. N'agissez pas sans réfléchir aux conséquences. Toutefois, comme je vous l'ai dit hier, Mars étant bien placée il se peut que vous preniez les bonnes décisions ces jours-ci, mais en tout cas ne les prenez pas sous le coup de vos émotions ; au besoin demandez conseil, vous tomberez sur la bonne personne, qui vous donnera les bonnes idées.

Sagittaire

Restez en retrait, ne vous mêlez surtout pas des affaires des autres, de leurs conflits, même si vous pensez bien faire. Votre intervention serait mal venue, mal acceptée, mais il est vrai qu'il n'est pas dans votre nature de rester sans rien faire quand les autres s'écharpent. Retenez-vous, allez faire autre chose, détournez votre attention de ce qui se passe dans la réalité, et vous ne ressentirez plus l'urgence de jouer les redresseurs de torts.

Capricorne

Même ceux qui vous cherchent querelle n'y pourront rien changer, vous serez zen, confiant en vos capacités et vous sentirez apprécié, surtout né en décembre. Ce sera même quelque chose d'un peu nouveau pour certains qui n'ont pas l'habitude de recevoir des compliments ou de les accepter. 3e décan, vous disposerez d'une harmonie entre Mercure et Pluton qui vous donnent un formidable instinct et une perspicacité sans faille. Vous pouvez en abuser !

Verseau

Il n'y a pas à dire, les natifs de janvier doivent affronter un changement de cap, ou même doivent tourner une page alors que cela vient trop tôt selon eux. Vous n'êtes pas prêt et si quelque chose de cet ordre se produit (cela n'arrivera pas pour tous ceux de janvier, évidemment), vous ne serez pas en position de force aussi rien ne servira de vous révolter et de lever une armée. 3e décan, une discussion à propos d'argent ne sera pas facile à gérer, face à un interlocuteur très entêté.

Poissons

La conjoncture est plus que bonne pour ceux de février, vous vous êtes fait une place au soleil et il vous est conseillé de grignoter encore plus de place. Vous êtes en position de force, vous avez l'avantage et quoi qu'il se passe les choses tourneront en votre faveur. 3e décan aussi, les bons influx solaires et la prochaine pleine Lune sont très favorables à vos démarches et autres petits déplacements pour rendre visite à des proches, ou passer un entretien.