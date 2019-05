L'horoscope du 16 mai 2019

publié le 16/05/2019 à 05:02

Bélier

Vous êtes déjà au parfum, 1e décan, vous serez susceptible, irritable, et très exigeant, autant avec vous-même qu'avec les autres. Mettez de l'adoucissant ! Et cela autant dans votre travail que dans votre vie familiale, où votre mauvaise humeur créera une ambiance un peu difficile pour ceux qui vous entourent. Mais peut-être avez-vous de bonnes raisons ? Un travail à démarrer par exemple, et qui demande que vous vous y investissiez exclusivement ?

Taureau

C'est une bonne nouvelle, vous serez moins contrarié par les questions d'argent et plus désireux d'entreprendre, de créer, d'être offensif vis-à-vis de la clientèle. Vous aurez la pêche avec Mars en Cancer et cela même si votre énergie est parfois à éclipses. Votre volonté, elle, sera à son maximum et même parfois un peu excessive, surtout si vous faites travailler d'autres personnes : vous serez exigeant et n'accepterez pas le moindre manquement aux consignes que vous avez données.

Gémeaux

Mars vous quitte et investit un secteur lié aux gains et aux acquisitions. Des dépenses trop impulsives pour certains, une façon de compenser un manque. Ce n'est pas par hasard si vous êtes un des signes les plus panier percé du zodiaque, c'est souvent lié à un manque affectif, le sentiment d'avoir été délaissé dans votre enfance. Et même si vous avez eu beaucoup d'amour, ce n'était peut-être pas assez par rapport à ce dont vous aviez besoin.

Cancer

Mars est chez vous, 1er décan pour l'instant, et en bon aspect avec Vénus. Celle-ci tempérera les aspects agressifs de votre personnalité, ils vous seront même utiles. Ce n'est pas toujours le cas quand Mars est chez vous, vous êtes généralement difficile à vivre car vous ne supportez pas la moindre frustration, mais la planète étant adoucie par Vénus, il se pourrait même que vous rencontriez quelqu'un qui vous emballe... Mars sera avec le 1er décan jusqu'au 31 mai.

Lion

Mars s'installe dans l'ombre de votre signe, ne vous étonnez pas si rien n'aboutit pendant quelques jours car vos actions ne seront pas assez bien ciblées. Peut-être parce que vous ne serez pas bien concentré sur vos objectifs, ou que vous manquerez un peu d'implication. C'est rare chez vous, probablement une fois tous les 18 mois, précisément quand Mars est en Cancer. Il se peut aussi que vous ayez un petit souci de santé très passager, genre indigestion.

Vierge

1er décan, c'est le bon moment pour faire des projets et tenter de les concrétiser, mais aussi pour obtenir de l'aide ou être vous-même celui/celle qui aide. D'ailleurs vous aimez ça, rendre service, et vous en aurez l'occasion 1er décan d'ici le 31 mai. Toutefois, même en bon aspect Mars peut avoir des côtés un peu... rugueux et dans certains cas vous pourriez en vouloir à l'un de vos amis à la suite d'une discussion où vous n'aurez peut-être pas eu le dernier mot.

Balance

Préparez-vous à avoir beaucoup de travail et de responsabilités pendant trois ou quatre jours, 1er décan. Mais au moins, vous serez d'une redoutable efficacité. Mars est dans votre Mi-Ciel, le zénith de votre thème, et cela valorise beaucoup la volonté, la fermeté, et cet esprit de décision qui vous manque parfois. Dans le cas où Mars serait mal embouchée, gare aux désaccords avec votre hiérarchie ou avec votre conjoint sur un sujet sensible.

Scorpion

Une très bonne configuration car vous aurez non seulement une volonté sans faille, mais ce que vous entreprendrez a des chances d'aller dans le bons sens. Que vous ayez une démarche importante à faire dans une administration, ou que vous ayez un voyage en prévision, avec Mars rien ne traînera et vous ne devriez avoir aucun obstacle sur votre route (1er décan jusqu'au 31 mai). En juin, ça sera moins facile, mais d'une manière générale, pas pour le 2e décan en particulier.

Sagittaire

Mars occupe un secteur lié au travail que vous produisez, il se peut qu'il y ait des petites contrariétés liées à des rivalités avec des associés ou des collaborateurs. Rien de grave, cela ne durera que quelques jours (1er décan jusqu'au 31 mai) et vous pourrez ensuite rétablir l'équilibre. Par ailleurs, Mars pourrait accentuer vos besoins sensuels et rendre votre libido plus active et si l'autre n'est pas au diapason, ou si vous êtes seul, il y aura de la frustration dans l'air.

Capricorne

Mars s'oppose à vous à présent, 1er décan il faut mettre de l'eau dans votre vin, autant dans vos relations professionnelles que dans vos relations privées. Vous ne pourrez pas imposer vos volontés sans discussion préalable et sans solution équitable, qui vous contente et contente aussi votre interlocuteur. Mais, pour certains, attention aux rapports de force et aux disputes dans le couple, ne dites rien de blessant et que vous regretteriez par la suite.

Verseau

Il est question de travail avec Mars en Cancer, ou de faire travailler quelqu'un, l'un de vos enfants par exemple qui va bientôt passer le Bac. Vous ne plaisanterez pas. Vous serez même assez dur, assez exigeant mais ce sera pour son bien ! Cela dit, vous pouvez aussi être dur et exigeant vis-à-vis de vous-même parce que vous avez un travail un peu urgent à faire et qu'il ne faudra pas vous laisser distraire (1er décan jusqu'au 31 mai). Pas de loisirs pendant quelques jours.

Poissons

Mars et Vénus sont toutes deux en harmonie avec vous, 1er décan, votre créativité est à son maximum et ce que vous ferez ne pourra que plaire autour de vous. Voire à un public si vous exposez quelque chose, ou si vous vous exposez vous-même. Cependant, jusqu'au 31 mai, le 1er décan doit se méfier de réactions un peu trop vives ou d'une fermeté inhabituelle vis-à-vis des enfants (les vôtres, si vous en avez), ou d'exigences esthétiques vis-à-vis de votre apparence. Auriez-vous quelqu'un à séduire ?