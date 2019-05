L'horoscope du 15 mai 2019

publié le 15/05/2019 à 05:01

Bélier

Vénus et Uranus sont dans un secteur qui gère vos gains et acquisitions, vous pourriez avoir un coup de foudre pour un bien immobilier, par exemple. Mais il est peut-être au-dessus de vos moyens, pour certains, et vous allez chercher le moyen de pouvoir l'acquérir. Mais vous êtes peut-être déjà " dessus " puisqu'Uranus a déjà abordé ce secteur l'année dernière. Vous avez des velléités de devenir propriétaire, à chaque fois qu'Uranus est activée, comme en ce moment.

Taureau

D'habitude, Vénus vous voit encore plus créatif dans les jeux de l'amour, mais Vénus et Uranus sont conjointes et des tensions émotionnelles vous déstabilisent. Certains pourraient être au bord de la rupture, ou avoir envie de, ou se sentir rejetés par l'autre. Cela dit, vous pouvez chercher à faire des expériences nouvelles, en rupture avec votre façon d'aimer habituelle et qui seront tout aussi porteuses d'émotions dérangeantes. Cela concerne le 1er décan principalement.

Gémeaux

Vénus étant dans votre signe d'ombre, vous ne serez pas enclin à exprimer vos sentiments ; vous pourriez même être passagèrement indifférent à l'autre. La planète est rapide et ne vous enverra plus d'influx, 1er décan, dès jeudi prochain. Aussi l'ambiance qu'elle va générer sera l'affaire d'une journée tout au plus ; certains pourraient vivre cette conjoncture comme un désir de garder leurs amours secrètes, cachées, mais pas pour très longtemps !

Cancer

Amour et amitié pourraient se confondre avec Vénus en Taureau, en tout cas vous aurez comme un coup de coeur, bien agréable pour ceux du 1er décan. La force de cet aspect n'est pas énorme, mais tout dépend de votre ascendant... La plupart du temps, Vénus étant très rapide et c'est quelque chose qui se passera dans votre tête, que vous ne concrétiserez pas forcément, mais même pour le 2e décan (jeudi prochain) Vénus sera agréable et très tournée vers l'amitié, les affinités.

Lion

Vénus est conjointe à une planète très électrique, Uranus, donc ne vous étonnez pas si l'atmosphère vous semble lourde, chargée, parfois très orageuse. A priori cela ne touche que ceux du 1er décan, mais cela dépend de votre thème natal et de la place de votre ascendant (consultez-le). Par ailleurs, il se peut aussi qu'on ait une attitude vexatoire à votre égard, qu'on ne vous traite pas avec les égards que vous méritez. Surtout ne réagissez pas de manière impulsive.

Vierge

La rencontre Vénus/Uranus c'est du gâteau pour vous, il se pourrait que vous croisiez la route de quelqu'un avec qui l'entente sera instantanée, 1er décan. Ou c'est déjà fait et vous allez découvrir combien cette personne est différente de celles que vous connaissez déjà ; vous aurez envie de lui ressembler, d'apprendre des choses d'elle ou de lui, sans qu'il y ait forcément une connotation amoureuse ; c'est quelqu'un en tout cas pour qui vous aurez le plus grand respect.

Balance

La conjoncture se tient dans votre secteur financier, aussi est-ce l'argent qui peut vous surprendre. Probablement une rentrée que vous n'attendiez pas, ou pas si vite. A moins que ça ne soit la somme qui vous surprenne... Vous pouvez aussi, contre toute attente, réussir une bonne transaction. Côté coeur, la conjoncture est moins facile, vous serez victime de la jalousie de l'autre ou des autres en général, mais vous pouvez aussi être tourmenté par votre propre jalousie.

Scorpion

Vénus et Uranus s'opposent à vous et représentent une situation difficile, où un choix vous est imposé, probablement sous forme d'ultimatum, 1er décan. Cela concerne votre vie amoureuse, amicale ou votre relation avec l'un de vos enfants, bref quelqu'un que vous aimez et qui vous lâche, ou que vous avez envie de lâcher tellement ses comportements vous dérangent et vous déstabilisent. Mais bon, ce n'est pas nouveau pour certains d'entre vous...

Sagittaire

Vos sentiments s'exprimeront le plus souvent à travers la manière dont vous prendrez soin de l'autre. Vos attentions seront une preuve d'affection, 1er décan. Comme la planète est rapide, ce sera l'affaire d'une journée où vous vous occuperez avec dévouement d'une personne que vous aimez et qui n'est pas forcément votre conjoint. Cela peut être un parent, un enfant, un ami. Mais vous pouvez aussi avoir un coup de coeur pour un/e collègue...

Capricorne

Une dynamique conjoncture, qui vous invite à exprimer vos sentiments vous qui, d'ordinaire, avez le plus grand mal à les montrer. Votre attitude surprendra parce qu'elle sera nouvelle, inédite, le plus souvent pour des gens qui ne vous connaissent pas bien. Car ceux qui vous connaissent et qui vous aiment savent très bien ce dont vous êtes capable et comment vous pouvez surprendre par des élans d'affection tout à fait imprévus et qui sont plutôt rares !

Verseau

Dommage, Vénus et Uranus sont dans un secteur où elles peuvent créer une situation déplaisante, 1er décan, et qui vous oblige à changer de direction. Mais cela fait déjà un an que vous avez décidé d'évoluer de manière différente, de vous investir dans d'autres activités qui, sans vous détourner de votre activité principale, font que vous vous y investissez un peu moins. Mais, encore une fois, une question de déménagement ou un changement de statut peuvent aussi vous perturber.

Poissons

Pour vous, c'est une bonne conjoncture qui met l'accent sur un nouveau centre d'intérêt qui vous ouvre des portes. Parfois sur un savoir ou sur d'autres univers. En tout cas, c'est lié aux échanges d'idées, à la communication et, dans certains cas, à une manière différente de nourrir votre intellect. Vous pouvez apprendre quelque chose qui vous sera très utile à l'avenir, par exemple. Côté coeur, vous pouvez craquer sur quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous regardez autrement.