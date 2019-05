L'horoscope du 20 mai

publié le 20/05/2019 à 06:40

Bélier

Né entre le 23 mars et le 3 avril, un aspect dynamique de Mars vous pousse à entreprendre, à décider, à imposer vos volontés envers et contre tous ! C'est juste pour cette semaine et cela risque de provoquer de fortes émotions tout en vous incitant à vous mobiliser à fond, au détriment parfois de votre vie de famille qui passera au second plan. Toutefois, certains pourraient aussi avoir un désaccord avec un membre de la famille, ou avec leur boss.

Taureau

La semaine démarre sous le règne de Jupiter. Elle rétrograde et si vous attendez le remboursement d'une dette ou un héritage, ce sera à partir du mois d'août. Jupiter reprendra en effet une marche directe le 12 août et les choses se décanteront à ce moment-là, en tout cas pour le 2e décan. Pour le 3ème ce sera à partir d'octobre. 1er décan, cette semaine Mars vous donne de l'énergie pour défendre vos idées, plaider votre cause, bref vous montrer convaincant.

Gémeaux

Né entre le 27 juin et le 6 juillet, votre semaine est attendrie par la présence d'un être cher ou par l'affection que vos amis et vos proches vont vous donner. Un bon aspect de Vénus est en effet actif dans les prochains jours et il n'est pas impossible aussi que vous ayez des vues sur quelqu'un et que cette personne vous plaise au point d'occuper votre tête et de faire fonctionner votre imagination à plein tube. Mais ne vous construisez pas de scénario sans bases concrètes.

Cancer

Lion

Né en juillet, vous êtes fatigué, stressé et c'est normal car vous êtes sous tension en ce moment. Mais cela va se calmer et le week-end prochain sera reposant. Vous serez de moins en moins sous pression au fil des jours et retrouverez votre équilibre intérieur. Ce qui ne veut pas dire que l'équilibre extérieur sera lui aussi revenu : vous avez une dissonance d'Uranus et elle procède par crises, vous venez d'en traverser une et il y en aura une autre fin juillet, début août.

Vierge

Une semaine importante pour vous puisque vous irez voter le week-end prochain et la Vierge est souvent très attachée et respectueuse de son devoir de citoyen. Vous y penserez beaucoup car, selon vous, c'est quelque chose de crucial et vous avez une idée très précise de ce que l'Europe devrait être. C'est la présence de Jupiter dans votre 4ème secteur, qui est celui des origines et de la Patrie, qui laisse penser que ce scrutin compte beaucoup pour vous.

Balance

Une bonne semaine, en principe, car deux planètes vont s'installer en signe d'Air et vous mettre très à l'aise, mais il faudra aussi compter avec un petit conflit. Peut-être juste une décision que vous n'arrivez pas à prendre, ou qu'on prend à votre place et cela vous rend furieux. Vous pouvez, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec votre conjoint ou avec votre boss et dans ce cas, ça se discute. Mais ça ne se dispute pas forcément, il ne faut pas confondre.

Scorpion

C'est encore remuant ou stressant pour le 1er décan en début de semaine, toujours à cause de cette (r)évolution dans votre couple que vous semblez refuser. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, donc vous savez qu'il y a quelque chose dans vos comportements que vous devez changer si vous voulez que votre union se stabilise ou si vous-même voulez acquérir une stabilité, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez construire une relation.

Sagittaire

Lune et Jupiter se rencontrent dans votre 3e décan, évitez de théâtraliser ce que vous vivez et, sans vous offenser, ne faites pas tout tourner autour de vous. Souvent, quand Jupiter passe par votre signe, vous vous sentez en position de force, vous avez l'impression que vous savez tout mieux que les autres et que tout vous est autorisé. Il arrive que cela se passe sans problème, mais il arrive aussi que vous vous fassiez recadrer, et c'est très désagréable pour un Sagittaire.

Capricorne

1er décan, Mars s'oppose à vous toute la semaine et vous pourriez vous trouver face à un choix qui vous fait hésiter, ou devant une décision qui demande réflexion. Mais bon, vous n'êtes pas du genre impulsif (à moins d'un ascendant Bélier) et vous prendrez le temps qu'il faudra. Toutefois, il est aussi possible qu'il y ait un rapport de force avec quelqu'un et que vous sentiez qu'il faut mettre de l'eau dans votre vin. Sous cette conjoncture, mieux vaut être un peu coulant.

Verseau

Une bonne semaine, surtout après mercredi, quand Vénus et Uranus se sépareront enfin et que vous ne serez plus face à un stress, qu'il soit affectif ou financier. Ça n'a pas été facile pour vous, 1er décan, la semaine dernière et lundi et mardi seront à peu près du même acabit. Mais l'entrée des planètes en Gémeaux vous incitera à passer à autre chose et à considérer l'avenir avec plus d'optimisme. Vous êtes en train de vous débarrasser d'une situation où vous étiez dépendant...

Poissons

Les promesses faites par Jupiter et actualisées aujourd'hui ne vont pas pouvoir se concrétiser tout de suite, mais ne pensez pas pour autant que c'est fichu. Le fait de ne pas avoir de nouvelles n'est pas forcément négatif : on réfléchit et vous aurez des nouvelles à partir du mois d'août. Ou alors on vous fera une autre proposition (promotion, mutation, étranger) qui correspondra aussi à ce que vous désirez mais probablement d'une manière un peu différente (une question de distance ?).