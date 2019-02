L'horoscope du 16 février 2019

publié le 16/02/2019 à 08:37

Bélier

La conjoncture dont je vous parlais hier est toujours active pour une partie du 2e et du 3e décan. Vous êtes dans une période avec des hauts et des bas, très bas ! Ce yo-yo de vos humeurs peut être épuisant pour certains, qui ne voient pas le bout du tunnel. En tout cas, il n'est pas impossible qu'il en ressorte du positif, même si vous n'en voyez pas pour l'instant. Jupiter va revenir vers vous à partir du mois de juin et vous saurez chasser toutes les ondes négatives.

Taureau

On sait que vous êtes assez casanier, mais tout indique que vous serez content de partir, pour le week-end ou la semaine : vous avez besoin de changer d'horizon, de vous changer les idées en vous retrouvant dans un autre environnement. Ce n'est pas que ça va mal (à part le tout début du signe un peu secoué), au contraire. Mais tout le monde a besoin, un jour ou l'autre, de changer d'air, cela donne un coup de booster. Vous aurez encore plus de plaisir à retrouver votre chez vous !

Gémeaux

Jusqu'à vendredi prochain, méfiez-vous de fausses informations que vous pourriez entendre ou que vous pourriez relayer. Vérifiez ce qu'on vous dit, ou même ce que vous lisez sur Internet ou ailleurs : les fausses informations circulent librement sur les réseaux, il y a d'ailleurs des sites qui sont spécialisés dans les " fake news ". Et comme le Gémeaux est réputé naïf, c'est d'ailleurs ce qui fait son charme, vous risquez d'être trop crédule.

Cancer

2e décan, ce n'est pas la meilleure journée de la semaine ! En revanche, ceux de juin vont pouvoir concrétiser un projet de changement d'activité, voire de vie. Je vous rappelle que vous bénéficiez pour plus d'un an d'un bon aspect d'Uranus qui indique que vous allez avoir des soutiens pour mettre un projet sur des rails, ou pour prendre votre indépendance sur le plan professionnel. Certains pourraient monter leur propre petite entreprise.

Lion

Né après le 13 août, vous avez tous les atouts en main pour réussir ce que vous avez entrepris ou allez entreprendre. De belles satisfactions vous attendent. En effet, Jupiter entame un bon aspect avec vous et ça va durer jusqu'à ce qu'elle rétrograde le 11 avril ; mais même rétrograde vos chances seront toujours là, il faudra juste travailler dessus, y mettre du vôtre. En revanche, le 1er décan pourrait se sentir à la merci des décisions des autres, une situation difficile pour vous.

Vierge

L'amitié et l'entraide sont au premier plan et c'est vous qui serez d'un grand secours, semble-t-il, l'un de vos amis se trouvant en mauvaise situation. Quel que soit le problème de cette personne, vous serez là pour lui ou pour elle et vous vous ferez un point d'honneur de lui apporter ce dont il/elle a besoin, ne serait-ce que votre présence... 1er décan, tout baigne pour vous, certains pourraient faire ou reprendre des études qui leur seront utiles à vie !

Balance

2e décan, né après le 9, vous serez au bout de vos peines après mardi, courage ! Mais d'ici là, vous risquez d'entendre tout et n'importe quoi alors faites un tri. Tout ce qu'on vous dira ne mérite pas que vous vous y attardiez ou que vous y soyez sensible. Au contraire : ayez l'esprit critique, même si ce n'est pas dans vos habitudes, il pourrait y avoir de l'enfumage dans l'air, que cela vienne d'un proche ou même de l'un de vos enfants.

Scorpion

2e et 3e décan, vous avez devant vous un bon week-end, avec la possibilité de vous évader, de voir du pays. Mais le 1er décan est dans une situation aléatoire. Le retour d'Uranus à l'opposition de votre Soleil vous fait revenir en arrière, à une période de 2018 où il y a eu des problèmes dans votre couple ou dans une association. Vous pensiez que c'était terminé, mais voilà que ça se représente, peut-être sous une autre forme et cela peut créer de fortes tensions.

Sagittaire

L'ambiance est top 3e décan, non seulement Jupiter peut être un important facteur de chance, mais certains sont sur le point de prendre une décision inattendue. Toutefois, selon la position de Jupiter dans votre TN (thème natal), il se peut que vous ayez quelques tracasseries avec l'administration ou la justice. Ou qu'une injustice ait été commise à votre égard. Du coup, vous allez devoir vous défendre, surtout que pour certains c'est leur réputation qui est en jeu.

Capricorne

Comme hier, la fin du 2e décan et le début du 3e seront attristés ou perturbés intérieurement. Mais ça boume pour le 1er décan, et pour une longue période. Comme je vous l'ai déjà dit, mais vous ne suivez peut-être pas cet horoscope tous les jours, vous recevez à présent un bon aspect d'Uranus qui indique que vous allez vous libérer dans les mois qui viennent de vieux schémas obsolètes et que vous vous sentirez certainement bien plus libres d'être vous-même.

Verseau

Vacances, j'oublie tout ? Pas pour tous les Verseau car il y aura du boulot au bureau ou à la maison. Une fête à organiser pour votre anniversaire peut-être ? Vous me direz ce n'est pas du boulot, mais si ! Le Verseau n'aime pas trop fêter son anniversaire, mais là vous ne pouvez probablement pas faire autrement. Quant à votre vie sentimentale, sous la conjonction de Vénus et de Saturne, j'ai bien peur que vous vous sentiez un peu seul. Ce sera mieux après mardi.

Poissons

C'est peut-être les vacances pour vous mais même si ce n'est pas votre cas, vous passerez une bonne journée, il y aura des plaisirs, des loisirs, du fun ! Pour le 1er décan principalement alors que pour le 2e, c'est l'amitié qui l'emportera, comme nous l'avons vu hier. La rencontre entre Vénus et Saturne est toujours là pour ceux qui sont nés autour du 7 mars, mais tout le décan pourrait en avoir des échos à travers une ou des relations solides et constructives.