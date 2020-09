publié le 09/09/2020 à 14:19

L'Académie de médecine a apporté de nouvelles réponses quant au port du masque obligatoire et a notamment affirmé que le lavage des masques en tissu à 60 degrés n'était "pas justifié", une information quelque peu différente des recommandations faites précédemment.

Le Professeur Buisson, en charge du coronavirus à l'Académie de médecine est revenu sur cette annonce au micro d'RTL : "Nous, on ne se lave pas les mains à 60 °C que je sache, on se lave les mains au savon, et cela suffit pour éliminer les éventuelles traces de virus", souligne-t-il.

Néanmoins, cette nouvelle précision, est contradictoire à ce qu'on entend depuis le début de l'épidémie, où il était préconisé de laver son masque en tissu à haute température, pour qu'il soit bien désinfecté. Le Professeur nie tout changement de direction de la part de l'Académie de médecine qui selon lui "n'a pas varié dans ses recommandations" et n'a jamais dit qu'il fallait laver son masque à 60 °C.

C'est une précision, pas un changement de paradigme Professeur Buisson, président du groupe Covid à l'Académie de médecine. Partager la citation





Pour le président du groupe Covid à l'Académie de médecine, cette confusion vient du fait que "des personnes se sont emparées des règles entourant le port du masque", ce qui a créé "un certain nombre de craintes injustifiées, qui ont été exprimées quant au danger potentiel du port du masque, précise le Professeur Buisson. "C'est une précision, pas un changement de paradigme" a-t-il affirmé.

Il confirme donc qu'il suffit "de laver son masque en tissu avec son linge de corps, qui présente exactement les mêmes caractéristiques sur le plan des contaminations bactériennes et virologiques éventuelles. Un lavage en machine, avec un détergent à 30 °C c'est largement suffisant", conclut-il.