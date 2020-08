Coronavirus : comment laver son masque réutilisable ?

Un masque en tissu, lavable et réutilisable.

publié le 26/08/2020 à 20:16

Plus économique et écologique que le masque chirurgical, le masque en tissu, lavable et réutilisable est une alternative tout aussi fiable. Il existe cependant des règles à appliquer pour optimiser son efficacité. Une question fondamentale : comment laver son masque pour qu'il reste efficient ?

Comme le masque chirurgical, le masque en tissu a une durée de vie : 4 heures. Il doit ensuite être lavé en machine à 60°C, pendant au moins une demi-heure. Votre lessive habituelle fera l’affaire, nul besoin d'utiliser une lessive particulière. Selon les recommandations de l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation vous devez ensuite le faire sécher au sèche-linge de préférence.

Faute de sèche-linge, il est possible d'utiliser un sèche-cheveux, sans oublier un coup de fer à la vapeur pour terminer l'opération, mais il ne faut surtout pas faire sécher son masque à l'air libre. Enfin il est inutile de laver son masque en tissu à l'eau bouillante, dans un four à 80°C ou à la Javel. Ces techniques risquent en effet d'endommager les élastiques qui tiennent le masque.