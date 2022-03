Immobilier : Stéphane Plaza vous livre les tendances déco pour la salle de bain

La salle de bain est le passage obligé, matin et soir, pour toute la famille. S'il y a une pièce qui se doit d'être aussi fonctionnelle qu'esthétique, c'est bien elle. De la configuration à la décoration, en passant par les luminaires et la plomberie, il est important de concevoir une salle de bain (ou une salle d'eau si vous n'avez qu'une douche) qui corresponde à vos besoins et vos envies.

L'une des plus grandes tendances du moment est le "style japandi", une décoration intérieure hybride mélangeant les styles scandinave et japonais. Elle combine le confort et la chaleur du style nordique, toujours simple et épuré, tout en conservant le côté chaleureux et accueillant du style japonais. Pour pouvoir créer l'espace japandi parfait, cinq éléments sont recommandés : opter pour des nuances terreuses, des textures luxueuses comme le métal doré, un éclairage discret, un minimum d'accessoires et beaucoup d'éléments naturels (pierre, bois, fibre naturelle).

Une seconde tendance se démarque cette année : la salle de bain esprit "spa", en adéquation totale avec le minimalisme épuré. L'idée est de penser la salle de bain comme un authentique spa chez soi : les rangements se font petits et discrets, voire invisibles et laissent la place à la baignoire-rideau ou à la douche italienne. Et si la place vous le permet, on adopte une configuration combinant les deux, qu'on installe derrière une paroi. Là encore, on mise sur la transparence et la légèreté.

Pour les salles de bain plus étroites

Selon la configuration de vos pièces, trois options d'aménagement s'offrent à vous. La première : une salle d'eau derrière la tête de lit pour filer sous la douche au saut du lit, un gain de place et de temps assuré. Un mur en guise de séparation, des meubles suspendus de faible profondeur, qui permettront d'ajouter des rangements en dessous ou simplement de gagner de la place, une douche à l'italienne : le tour est joué.

Deuxième option : dans les petits appartements et les studios, pas simple de profiter d'une salle de bain fonctionnelle et design. C'est sans compter sur ces meubles de rangement aussi pratiques qu'agréables à l'oeil : douche, placard, miroir, vasque. Tout est caché à l'intérieur d'un placard pour une mini salle d'eau façon alcôve dans 3 mètres carré.

Troisième option : même dans une pièce exiguë longue comme un couloir, il est possible de créer une salle d'eau fonctionnelle où on se sentira bien. On choisi des meubles de rangement faibles en profondeur, mais plutôt répartis sur la hauteur pour y placer tout ce dont on a besoin, tandis que la douche trouvera sa place au fond de la pièce.

Pour rénover sa salle de bain sans travaux, lui donner une impression de grandeur supplémentaire, misez sur le blanc et la multiplication des points lumineux qui donneront la sensation d'espace recherchée. Vous pourrez aussi jouer avec des miroirs qui refléteront cet espace et cette lumière.