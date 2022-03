Immobilier : Stéphane Plaza vous explique l'importance des détecteurs de fumée

Les détecteurs de fumée sont devenus un objet du quotidien, mais surtout un objet obligatoire. Un chiffre pour illustrer l'importance qu'il a : un incendie se déclenche en moyenne toutes les deux minutes en France.

Concrètement, un détecteur de fumée est un dispositif de sécurité qui capte les particules de fumée dans l'air ambiant et produit une alarme sonore pour alerter d'un départ de feu. Depuis le 8 mars 2015, la loi impose la mise en place d'au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée dans chaque logement. Pour moi, n'est pas suffisant. Il faudrait en mettre un dans chaque pièce.

Il est impossible de dire aujourd'hui combien de détecteurs de fumée sont installés en France. Pourtant, ce sont des équipements incontournables permettant de déceler rapidement un incendie, parfois décrié du fait du dysfonctionnement, qui doivent être identifiés. Le DAF de A à F a pour objectif prioritaire de permettre des actes réflexes simples avant de mettre en sécurité toutes les personnes présentes dans le logement.

On ne placera pas de la même manière cet outil dans un studio de 9 mètres carrés que dans une grande demeure. Pour faire simple, la détection incendie doit être située près des chambres, dans un palier ou un couloir qui dessert ces pièces, par exemple. En revanche, il est déconseillé d'en équiper dans la salle de bains, la buanderie et la cuisine, où les fumées de cuisson ou la condensation liée à la vapeur d'eau peuvent déclencher l'alarme de façon intempestive.

Une formation pour les résidents est indispensable

Si l'habitat comprend plusieurs étages, je conseille et c'est vraiment vrai, puisque je suis quand même un peu pompier volontaire pour en mettre un dans chaque chambre et aussi sur les paliers. Alors, ça ne coûte pas très cher, mais une vie, c'est important et il y a beaucoup d'incendies à éviter comme ça.



Une formation pour les résidents, enfants compris aux gestes à suivre, est indispensable. Fermer la porte du local en feu, alerter les secours en appelant le 112. De nombreux sinistres pourraient être évités grâce à la prévention. L'idéal est de se procurer les 50 règles d'or pour réagir en cas d'incendie réalisé par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, paru chez Larousse. Pour finir, ces détecteurs de fumée sauvent en moyenne 200 vies par an. Alors, équipez-vous. Mieux encore, formez-vous.