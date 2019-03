Comment préserver votre bonheur peut vous aider à rester en bonne santé

publié le 02/03/2019 à 07:58

Un livre de Christian Boiron baptisé La source du bonheur a inspiré le Dr Saldmann ce samedi 2 mars. Il nous démontre en effet que beaucoup de gens vivent en permanence "en état d'urgence".



Le médecin nous explique comment les personnes sont aujourd'hui accaparées par des obligations qui s'enchaînent les unes après les autres. Un état d'urgence qui peut également parfois correspondre à des recherches de plaisirs immédiats ou à des contraintes quotidiennes et qui poussent les gens "à se perdre".

"Quand vous êtes tout le temps la tête dans le guidon à gérer des urgences, même le week-end, on oublie réellement le bonheur", explique Frédéric Saldmann. Il précise que le bonheur a besoin quelque fois de silence, de faire une pause et doit nous pousser à prendre une distance par rapport à ce qu'on fait. Pour Frédéric Saldmann, il faut savoir s'éloigner du quotidien et survoler son quotidien.

S'éloigner de cet état d'angoisse permanente

Le Dr Saldmann pousse à cette prise de recul pour éviter "d'avoir un décalage profond entre ce qu'on est en profondeur et sa vie". Car ce décalage est "l'interstice dans lequel se mettent les maladies".



Il estime que la maladie intervient quand il y a ce décalage. Dans le mot "maladie" il y a "mal à dire" pour Frédéric Saldmann, qui assure que quand on n'arrive pas à s'exprimer, on perd de vue son bonheur. Il faut s'éloigner de cet état d'angoisse permanente pour parvenir à s'apaiser et prendre le temps "d'une pause pour vous-même" pour atteindre le bonheur.