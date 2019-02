Le bio est-il vraiment bon pour la santé ?

publié le 23/02/2019 à 09:57

Alors que beaucoup de personnes achètent bio avant tout pour leur santé, la question de la qualité des produits labellisés posent souvent question. C'est notamment le thème du livre de Frédéric Denhez, Acheter bio ? À qui faire confiance.



Pour Frédéric Saldmann, la confiance est vraiment le cœur du sujet. Car le bio, c'est une obligation de moyens et non de résultats. Imaginez un agriculteur cultiver bio dans une vallées alors que des deux coteaux de la colline, ses concurrents ont mis en place une agriculture intensive avec plein de pesticides. Avec les eaux de pluie, le premier agriculteur va forcément récupérer des pesticides, qui vont se retrouver dans ses cultures. Cependant, ces dernières resteront bio car les moyens utilisés le sont.

De plus, le bio arrive de nombreux pays européens, où la réglementation peut parfois être beaucoup plus laxiste.

Quelque part, le bio, c'est un engagement presque philosophique pour la planète. Mais, si on s'intéresse de près à la santé, on rêve surtout d'un bio qui aurait une obligation de résultats et non seulement de moyens. Histoire que le consommateur soit sûr que le produit bio soit plus sain que l'autre. Finalement, le bio, ce n'est pas si simple que ça.