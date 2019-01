publié le 23/01/2019 à 17:32

La neige a fait son grand retour sur la France mardi 23 janvier, recouvrant d'un épais manteau blanc plusieurs régions du nord du pays. Elle a été évidemment accompagnée d'une chute brutale des températures. Pas plus de trois degrés étaient par exemple attendus dans les Hauts-de-France ce mercredi après-midi. Un seul petit degré, c'est aussi la maximale relevée dans le Grand Est.



Avec ce froid, nombre d'idées reçues refont surface. Par exemple, ces faibles températures ne sont pas directement responsables des maladies, comme beaucoup le pensent. S’il y a davantage de rhumes ou de grippes en hiver, le cause numéro 1 est la proximité. Les gens restent plus longtemps, bien au chaud, dans des espaces confinés et peu ventilés, ce qui favorise la transmission des microbes.

Autre idée reçue et pas des moindres : le froid tuerait le virus. Au contraire, la baisse des températures et le manque de soleil augmentent l'espérance de vie de certains virus et notamment de celui de la grippe. Autre raison pouvant expliquer notre fébrilité en période de froid : pour compenser et surtout garder une température corporelle de 37 degrés, notre organisme fait des efforts et cela peut affaiblir notre système immunitaire.

Les microbes ne peuvent être détruits que lors de fortes chaleur, à une température supérieure à 50 degrés.