publié le 29/10/2018 à 20:20

Le froid nous a brutalement surpris le week-end dernier, accompagné de vents violents, de fortes pluies, voire de neige dans certains départements. Nombre de poncifs circulent d’ailleurs au sujet du froid, en premier lieu duquel celui-ci rendrait malade.



Contrairement aux idées reçues, le froid n'est pas directement responsable des maladies, il ne fait qu'y contribuer. S’il y a davantage de rhumes ou de grippes en hiver, le cause numéro 1 est la proximité. Les gens restent plus longtemps, bien au chaud, dans des espaces confinés et peu ventilés, ce qui favorise la transmission des microbes. D'où l'importance d'aérer les intérieurs même en hiver.

Il faut aussi savoir que le froid ne tue pas les virus. Au contraire, la baisse des températures et le manque d'ensoleillement augmente l'espérance de vie, du virus de la grippe notamment. Enfin, quand il fait froid, notre corps fait des efforts pour conserver une température de 37 degrés, ce qui peut affaiblir notre système immunitaire.

Un verre d’alcool permet-il de se réchauffer ?

Autre idée reçue, l'alcool permettrait de se réchauffer. Bien au contraire, il procure une sensation de chaleur immédiate, car il entraîne la dilatation des vaisseaux sanguins à la surface du corps. Le sang circule alors plus près de l'épiderme d'où l'impression d'avoir plus chaud. Or cette dilatation fait perdre de la chaleur à notre corps.



En outre, l'alcool déshydrate. Pour évacuer les toxines dont est composé l’alcool, notre corps doit évacuer davantage d'eau. La peau, les yeux et la gorge, déjà irrités par l'air froid, se dessèchent encore plus.

Les routes sont-elles plus dangereuses en hiver ?

Il faut savoir que les jours qui suivent le passage à l'heure d'hiver, la mortalité des piétons et des cyclistes augmente de manière sensible avec une hausse de 40% des accidents en fin de journée. En cause : la luminosité qui baisse aux heures de pointes, principalement entre 17h à 21h.



En revanche pour les automobilistes, les accidents de la route mortels sont moins nombreux en hiver malgré les conditions météo alors qu'ils connaissent un pic en été. Tout simplement car les Français effectuent de longs voyages en été pour partir en vacances.