publié le 22/01/2019 à 12:00

Les premiers flocons de l'année sont tombés ce mardi 22 janvier. Comme prévu, dès 6 heures ce matin, la neige a principalement touché le Nord, la Normandie et l'Île-de-France, recouvrant les chaussées d'un manteau blanc plus ou moins épais. Aujourd'hui il devrait tomber entre 1 et 5 cm.



En prévision, Météo France a placé 24 départements en vigilance orange neige-verglas et ce jusqu'à mercredi après-midi, et sept départements ont activé leur plan "grand froid". Les cumuls devraient être plus importants demain, avec un risque d'avalanche fort dans la journée.

Sur les réseaux sociaux, les images des monuments et des paysages sous la neige se multiplient, tout comme les témoignages de voyageurs impactés par les difficultés rencontrées sur la route et dans les transports.

> La neige est tombée à Lille mardi 22 janvier 2019 Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : M6Info | Date : 22/01/2019

¿¿ Versailles sous la neige ¿¿

¿ Versailles under the snow ¿¿ pic.twitter.com/sw3jP76YgI — Chateau de Versailles (@CVersailles) 22 janvier 2019