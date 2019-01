publié le 16/01/2019 à 08:44

En ce début d'année, sortir couvert est de mise. Surtout avec l'apparition annuelle des maladies de l'hiver qui peuvent arriver lorsque les températures chutent. C'est le cas notamment du choc thermique qui s'avère menaçant lorsqu'il fait chaud et sec à l'intérieur mais aussi froid et humide à l'extérieur, et que vous alternez entre les deux lors de vos déplacements.



Même si, avec la meilleure volonté du monde, on ne change pas ses habitudes en une semaine, certains gestes permettent de préserver son corps au maximum face aux risques de tomber malade.

Par exemple, les gros écarts de température doivent être épargnés à l'organisme car c'est quand on ne sait pas les gérer que l'on peut tomber malade. 19 degrés est la température idéale qu'il faut avoir à son domicile et si cela paraît juste, il est préférable de se couvrir davantage plutôt que d'augmenter le thermostat.

D'autres conditions de vie peuvent conduire à mal agir

Sa propre voiture est le lieu idéal pour subir un choc thermique. Lorsqu'il fait froid et que le pare-brise est givré, le premier réflexe est souvent d'augmenter le chauffage en gardant son manteau. Au bout de quelques minutes, la température augmente et une situation de chaud-froid peut se faire sentir par l'organisme.



Avec le chauffage, il faut y aller graduellement et avec parcimonie. Si vous en avez le temps et la possibilité, mieux vaut faire tourner le moteur trois minutes avant de partir afin de faire chauffer votre voiture, même si cela n'est pas le plus écologique qui soit.



Enfin, il est conseillé d'enlever votre manteau ainsi que celui de vos enfants lorsque vous roulez puis de les remettre lorsque vous sortez à l'air libre. Ces astuces sont particulièrement efficaces pour éviter les chocs thermiques, qui sont préjudiciables pour votre forme et votre bonne humeur.



Ces conseils valent également lorsque vous êtes à pied. Avant de partir, baissez la température de votre domicile en aérant chaque pièce afin de vous habituer à la température de l'extérieur. Cela permet également d'intégrer de l'air neuf chez vous, ce qu'il est vivement conseillé de faire une fois par jour.